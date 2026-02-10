Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti

Libor Novák

10. února 2026 8:24

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

V Kalifornii začal přelomový soudní proces, v němž čelí největší sociální sítě na světě obvinění z vytváření strojů na závislost. Žaloba zkoumá dopady platforem Instagram a YouTube na duševní zdraví dětí. Právní zástupce žalující strany Mark Lanier tvrdí, že společnosti tyto mechanismy navrhly záměrně, aby ovlivnily dětský mozek.

Předmětem sporu je případ mladé ženy označované jako K. G. M., která podle svého advokáta trpí psychickými potížemi v důsledku závislosti na sociálních sítích. Lanier před porotou zdůraznil, že Meta a YouTube své uživatele nijak nevarovaly před riziky spojenými s designem těchto služeb. K doložení svých tvrzení plánuje využít interní dokumenty a e-maily vedení společností.

Soud se seznámil například s e-mailem Marka Zuckerberga z roku 2015, ve kterém požadoval dvanáctiprocentní nárůst času stráveného na platformách. YouTube je pak obviňován z toho, že cíleně mířil na mladé uživatele kvůli vyšším ziskům z reklamy. Podle žalobce se platforma snažila využít vytíženosti rodičů a nabízet jim jakousi digitální službu na hlídání dětí.

Obhajoba společností Meta a YouTube staví na argumentu, že za psychickými problémy žalobkyně stojí jiné faktory v jejím životě. Právník Mety Paul Schmidt poukázal na rodinné neshody, zanedbávání a slovní napadání ze strany rodičů, kterým měla K. G. M. čelit. Citoval záznamy terapeutů i vyjádření samotné dívky o náročném domácím prostředí.

Očekává se, že proces potrvá šest týdnů a jako svědci v něm vystoupí Mark Zuckerberg nebo šéfové Instagramu a YouTube. Výpovědi podají také bývalí zaměstnanci Mety, kteří ze společnosti odešli a stali se informátory v otázkách závislosti dětí. V soudní síni sledovaly zahájení desítky rodičů přesvědčených o škodlivosti algoritmů a funkcí těchto sítí.

Výsledek tohoto sporu může být rozhodující pro tisíce dalších podobných žalob podaných rodinami nebo školními obvody napříč Spojenými státy. Firmy se však nadále brání s tím, že podle federálních zákonů nenesou odpovědnost za obsah zveřejněný třetími stranami. Společnosti Snap a TikTok, které byly původně mezi žalovanými, se s K. G. M. minulý měsíc mimosoudně vyrovnaly.

včera

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Související

Ilustrační foto

Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?

Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.

Více souvisejících

Youtube Instagram USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 37 minutami

před 2 hodinami

včera

Evropský parlament

Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve

Evropský parlament bude již tuto středu hlasovat o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur, který má Ukrajině pomoci s financováním jejího válečného úsilí. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí oznámila, že zákonodárci rozhodli o posunutí termínu hlasování na dřívější datum. Původně se mělo o finanční pomoci rozhodovat až koncem tohoto měsíce.

včera

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová

Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10

Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.

včera

včera

Curling

Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla

Debutující olympionici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se v curlingovém turnaji smíšených párů v rámci třetího soutěžního dne Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo rozloučili právě těmito olympijskými hrami tím nejlepším možným způsobem. Jakkoli se jim nepodařilo postoupit do bojů o medaile, jejich poslední duel s Estonci Marie Kaldveová-Harri Lill zvládli a připsali si tak svou třetí výhru na těchto Hrách. Postup se od české dvojice rozhodně nečekal a i tak jistě zanechali za sebou dobrý dojem. Další Češi se v rámci pondělního dopoledního programu představili na svahu v Bormiu, kde se konala týmová kombinace, ovšem dvojice Jan Zabstřan-Martin Müller v rámci tohoto v součtu obou výkonu skončili až na posledním 20. místě. K vidění už bylo v pondělí i finále ženského slopestylu, které ovládla Švýcarka Mathilde Gremaudová.

včera

Markéta Davidová

Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě

Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo

Přestože většina obyvatel Světa mají právě probíhající Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo mají za sportovní svátek, na který se těšili a rozhodně je budou s radostí sledovat, v samotném Miláně se sešli odpůrci těchto Her. Tyto protesty nakonec přerostly v násilnosti poté, co se demonstrující střetli s těžkooděnci, kteří použili vodní děla.

včera

OSN, ilustrační foto

OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.

včera

Londýnský starosta Sadiq Khan

Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

včera

Princ Andrew

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý

Budoucnost prestižního evropského zbrojního projektu FCAS, jehož cílem je vývoj stíhačky šesté generace, bezpilotních letounů a bojového cloudu, je ve vážném ohrožení. Podle vyjádření několika evropských představitelů se zdá být pravděpodobnější úplné ukončení spolupráce než její nový restart. Jeden z francouzských zákonodárců dokonce uvedl, že projekt je prakticky mrtvý, i když to zatím nikdo nechce oficiálně přiznat.

včera

WhatsApp

Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.

včera

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

včera

Ilustrační foto

Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné

Oteplující se klima a masivní využívání umělého sněhu mění podobu zimních olympijských her. V italských Dolomitech se v těchto dnech připravují sněžná děla, která mají vyprodukovat 50 000 metrů krychlových technického sněhu. Cílem je zajistit perfektní podmínky pro lyžařské a snowboardové disciplíny nadcházejících her v roce 2026. Přestože Cortina d'Ampezzo leží ve výšce 1 816 metrů a má přirozených srážek dostatek, organizátoři potvrzují, že umělý sníh bude tvořit 85 % povrchu tratí.

včera

Ministryně financí Alena Schillerová

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

včera

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

včera

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy