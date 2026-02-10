Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti

V Kalifornii začal přelomový soudní proces, v němž čelí největší sociální sítě na světě obvinění z vytváření strojů na závislost. Žaloba zkoumá dopady platforem Instagram a YouTube na duševní zdraví dětí. Právní zástupce žalující strany Mark Lanier tvrdí, že společnosti tyto mechanismy navrhly záměrně, aby ovlivnily dětský mozek.
Předmětem sporu je případ mladé ženy označované jako K. G. M., která podle svého advokáta trpí psychickými potížemi v důsledku závislosti na sociálních sítích. Lanier před porotou zdůraznil, že Meta a YouTube své uživatele nijak nevarovaly před riziky spojenými s designem těchto služeb. K doložení svých tvrzení plánuje využít interní dokumenty a e-maily vedení společností.
Soud se seznámil například s e-mailem Marka Zuckerberga z roku 2015, ve kterém požadoval dvanáctiprocentní nárůst času stráveného na platformách. YouTube je pak obviňován z toho, že cíleně mířil na mladé uživatele kvůli vyšším ziskům z reklamy. Podle žalobce se platforma snažila využít vytíženosti rodičů a nabízet jim jakousi digitální službu na hlídání dětí.
Obhajoba společností Meta a YouTube staví na argumentu, že za psychickými problémy žalobkyně stojí jiné faktory v jejím životě. Právník Mety Paul Schmidt poukázal na rodinné neshody, zanedbávání a slovní napadání ze strany rodičů, kterým měla K. G. M. čelit. Citoval záznamy terapeutů i vyjádření samotné dívky o náročném domácím prostředí.
Očekává se, že proces potrvá šest týdnů a jako svědci v něm vystoupí Mark Zuckerberg nebo šéfové Instagramu a YouTube. Výpovědi podají také bývalí zaměstnanci Mety, kteří ze společnosti odešli a stali se informátory v otázkách závislosti dětí. V soudní síni sledovaly zahájení desítky rodičů přesvědčených o škodlivosti algoritmů a funkcí těchto sítí.
Výsledek tohoto sporu může být rozhodující pro tisíce dalších podobných žalob podaných rodinami nebo školními obvody napříč Spojenými státy. Firmy se však nadále brání s tím, že podle federálních zákonů nenesou odpovědnost za obsah zveřejněný třetími stranami. Společnosti Snap a TikTok, které byly původně mezi žalovanými, se s K. G. M. minulý měsíc mimosoudně vyrovnaly.
Související
Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
Youtube , Instagram , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 2 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
včera
V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo
včera
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
včera
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
včera
Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi
včera
Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý
včera
Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna
včera
USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU
včera
Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné
včera
Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně
včera
Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi
včera
„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany
včera
Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce
včera
Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí
Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.
Zdroj: Libor Novák