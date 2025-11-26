Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím

Evropský parlament ve středu vyzval k zavedení celoevropské minimální věkové hranice 16 let pro přístup nezletilých k sociálním médiím bez souhlasu rodičů. Uvedl to server Politico.

Tento požadavek přichází v době, kdy se několik zemí EU chystá zavést přísnější omezení pro děti na sociálních sítích kvůli obavám z jejich dopadů na duševní zdraví a vývoj na platformách jako jsou TikTok, Instagram nebo YouTube. Podobný krok již zavádí i Austrálie.

Poslanci Evropského parlamentu také navrhují, aby technologičtí ředitelé, jako jsou Mark Zuckerberg a Elon Musk, nesli osobní odpovědnost v případě, že jejich platformy opakovaně poruší ustanovení EU o ochraně nezletilých online. Tento návrh byl přidán maďarskou sociální demokratkou Dórou Dávidovou, která dříve pracovala pro společnost Meta.

Evropský parlament podpořil věkovou hranici ve své zprávě o ochraně nezletilých online, když pro ni hlasovalo 483 poslanců, 92 bylo proti a 86 se zdrželo hlasování. Zpráva vyzvala Evropskou komisi, aby zajistila konzistentnost zákonů a opatření pro ověřování věku napříč celým blokem.

Většina hlasů proti a zdržení se přišla od pravicových politických skupin, které argumentovaly, že zpráva zachází příliš daleko do kompetencí členských států. Zprávu vedla dánská sociální demokratka Christel Schaldemose, která stála i za prací Parlamentu na nařízení o digitálních službách (Digital Services Act).

Zpráva může mít vliv na nadcházející jednání o právních předpisech EU. Komise má v příštím roce předložit dva legislativní akty, které se budou do značné míry týkat ochrany nezletilých: revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách a nový zákon o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act).

