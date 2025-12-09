Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích

Libor Novák

9. prosince 2025 16:13

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Austrálie zavedla celosvětově první zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let. Počínaje dneškem tak dochází k zablokování účtů pro miliony dětí a teenagerů. Platformy jako Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok jsou povinny přijmout opatření k odstranění stávajících účtů nezletilých a zamezit registraci účtů nových. Platformám, které neprokážou, že přijaly „rozumné kroky“ k dodržování zákona, hrozí pokuta až do výše 49,5 milionu dolarů.

Implementace zákazu provázejí určité počáteční obtíže. Objevily se zprávy, že někteří uživatelé mladší 16 let dokázali projít testy ověřování věku založenými na rozpoznávání obličeje. Vláda nicméně přiznává, že neočekává, že zákaz bude od prvního dne stoprocentně dokonalý.

Všechny uvedené platformy kromě sítě X potvrdily, že se zákazu podřídí. Regulační orgán eSafety Commissioner sice s X jednal, ale společnost zatím svou politiku pro uživatele nezveřejnila. Alternativní platforma Bluesky oznámila, že mladší 16 let také zablokuje, ačkoliv byla úřadem eSafety vyhodnocena jako „nízkoriziková“ kvůli malé uživatelské základně.

V posledních týdnech se děti horečně připravovaly na deaktivaci účtů, a to včetně podstupování kontrol věku a vzájemné výměny telefonních čísel. Rodiče na politiku reagují různě. Jeden z rodičů uvedl, že jeho patnáctiletá dcera je „velmi rozrušená“, protože její kamarádi prošli ověřením věku na Snapchatu jako osmnáctiletí, a obává se, že zůstane vyloučena ze sociální interakce. Jiný rodič naopak sdělil, že ho zákaz donutil naučit dítě obcházet zákon pomocí VPN a dalších metod pro obcházení věkových omezení, aby si mohlo udržet dospělý účet na YouTube a TikTok.

Jiní rodiče však zákaz vítají a považují ho za „rámec podpory“ pro udržení dětí mimo platformy, na kterých byly „zcela závislé“. Australský premiér Anthony Albanese vyjádřil přesvědčení, že i když proces nebude dokonalý, vysílá „stoprocentně jasnou zprávu“. Přirovnal ho k zákonnému věku pro konzumaci alkoholu (18 let), přičemž fakt, že teenageři občas najdou způsob, jak se napít, nesnižuje hodnotu jasného národního standardu. Veřejná podpora zákazu je vysoká; konzistentní průzkumy ukazují, že dvě třetiny voličů podporují zvýšení minimálního věku na 16 let.

Albanese se následně obrátil na lidi mladší 16 let a ve videozprávě natočené před spuštěním zákazu je vyzval, aby „využili nadcházející školní prázdniny naplno“ a věnovali se alternativním aktivitám.

Premiér navrhl hned několik možností, jak nově nabytý čas využít. „Začněte s novým sportem, naučte se hrát na nový hudební nástroj, nebo si přečtěte tu knihu, která vám už nějakou dobu leží na poličce,“ doporučil. Důležité je podle něj také trávit kvalitní čas s přáteli a rodinou, a to tváří v tvář.

Vláda tímto zákazem vyjadřuje podporu mladým lidem, protože oni sami „vědí lépe než kdokoli jiný“, jaký tlak s sebou používání sociálních médií nese. Premiér dodal, že vláda se rozhodla zakázat používání sociálních sítí pro osoby mladší 16 let s cílem je podpořit.

Tento zákaz upoutal celosvětovou pozornost, přičemž záměr přijmout podobná opatření signalizují Malajsie, Dánsko, Norsko a Evropská unie. Komisařka Julie Inman-Grant uvedla, že od čtvrtka bude platformám rozesílat dotazy. Bude zjišťovat, kolik účtů deaktivovaly, jaké problémy nacházejí, jak brání obcházení zákazu a zda fungují procesy pro odvolání.

Informace shromážděné regulátorem budou zveřejněny. Celý proces bude podroben nezávislému hodnocení akademické poradní skupiny, která prozkoumá krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé dopady. Hodnocení se zaměří na to, zda děti více spí, více interagují s okolím, více sportují nebo méně užívají antidepresiva.

Součástí vyšetřování budou také potenciální nezamýšlené důsledky, jako je přesun dětí do „temnějších oblastí internetu“ nebo na jiné platformy. Komisařka Inman-Grant již zaslala dotazy na sebehodnocení rizika patnácti společnostem, které nebyly původně zahrnuty do zákazu, včetně rychle rostoucích alternativ jako jsou Yope a Lemon8. Teenagerům postiženým zákazem na Snapchatu je v důsledku zablokování účtů doporučováno, aby veřejně nesdíleli své osobní kontaktní údaje.

Austrálie sociální sítě

