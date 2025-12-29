Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny

Nové křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou, které mělo ukončit týdny krvavých střetů, čelí vážné hrozbě jen několik desítek hodin po svém uzavření. Thajská armáda v pondělí oficiálně obvinila sousední zemi z porušení dohody, která vstoupila v platnost v sobotu v poledne. Podle thajských úřadů bylo v neděli v noci zaznamenáno více než 250 bezpilotních letounů (UAV), které přiletěly z kambodžské strany hranice.
Tento incident přišel krátce poté, co dohodu ocenili světoví lídři, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského ministra zahraničí Wang Iho. Thajské velení označilo přelety dronů za provokaci a krok, který je v přímém rozporu se snahou o snížení napětí. Thajsko nyní varuje, že pokud budou narušování suverenity a dohod pokračovat, bude nuceno adekvátně reagovat.
Kambodža se snaží situaci zlehčovat. Tamní ministr zahraničí Prak Sokhon označil incident za „malý problém“ týkající se dronů, které byly vidět na obou stranách společné hranice. Thajsko však v reakci na to naznačilo, že by mohlo přehodnotit plánované propuštění 18 kambodžských vojáků, které zadržuje od července. To by mohlo vyvolat další kolo diplomatické roztržky.
Kořeny tohoto sporu sahají více než století do minulosti, ale k aktuální eskalaci došlo letos poté, co skupina kambodžských žen zpívala vlastenecké písně ve sporném chrámu. Od května, kdy při přestřelce zahynul první voják, se vztahy propadly na nejnižší úroveň za poslední desetiletí. Boje si dosud vyžádaly desítky obětí na životech a vyhnaly z domovů téměř milion lidí.
Sobotní dohoda o klidu zbraní přitom vypadala jako zásadní průlom. Obě strany se zavázaly zmrazit frontové linie, neposílat do oblasti posily a umožnit civilistům bezpečný návrat. Současná obvinění však ukazují, jak hluboká je nedůvěra mezi oběma armádami. Pokud se nepodaří situaci rychle uklidnit, hrozí, že se region opět propadne do otevřeného konfliktu.
