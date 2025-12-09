Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Libor Novák

9. prosince 2025 10:35

F-16 thajské armády
F-16 thajské armády Foto: Wikimedia Commons

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.

Spor mezi zeměmi má historii delší než sto let. Vznikl při vytyčování hranic po francouzské okupaci Kambodže. Situace se oficiálně vyhrotila v roce 2008, kdy se Kambodža pokusila zaregistrovat chrám z 11. století nacházející se ve sporné oblasti jako památku UNESCO. Thajsko proti tomu ostře protestovalo. V červenci došlo k pětidenním bojům, při nichž zahynulo nejméně 48 lidí a tisíce jich musely opustit domovy.

Tehdy do sporu zasáhl prezident USA Trump a za pomoci Malajsie dojednal příměří. V říjnu se konalo slavnostní podepsání dokumentu, který Trump nazval "Mírovou dohodou z Kuala Lumpuru". Thajsko ale název odmítlo a označilo dokument jako "Společné prohlášení" premiérů. Jen o dva týdny později Thajsko dohodu pozastavilo a v prosinci boje vypukly znovu.

Obě země poskytují rozdílné verze toho, co eskalaci způsobilo. Thajská armáda v pondělí uvedla, že její vojáci reagovali na palbu z kambodžské strany v thajské provincii Ubon Ratchathani, při které zemřel jeden thajský voják. Následně Thajsko zahájilo letecké údery. Ministerstvo obrany v Phnompenhu naopak tvrdí, že thajské síly zaútočily první v kambodžské provincii Preah Vihear.

Následující den thajská armáda obvinila Kambodžu z použití raketometů a útočných dronů proti thajským vojákům. Kambodža obvinila Thajsko z bezhlavé palby do civilních oblastí. V červenci si strany podobně odporovaly: Thajsko tvrdilo, že Kambodža nasadila bezpilotní letouny a těžké zbraně. Kambodža naopak uvedla, že thajští vojáci porušili dohodu a zahájili palbu, když se pokusili o postupu k chrámu.

Thajsko pozastavilo příměří už v listopadu s odůvodněním, že bezpečnostní hrozba neklesla. Kambodža sice tehdy tvrdila, že je stále zavázána k dodržování podmínek, ale po obnovení bojů thajský ministr zahraničí prohlásil, že příměří „nefunguje“ a že „míč je na straně Kambodže“. Sám Trump vyzval obě strany k respektování dohody.

Podmínky říjnové dohody zahrnovaly stažení těžkých zbraní a zřízení prozatímního pozorovatelského týmu, a dalším krokem mělo být propuštění zadržovaných kambodžských vojáků. Budoucí vývoj je ale nejistý. Britské ministerstvo zahraničí v současnosti nedoporučuje cestovat do hraničních oblastí vzdálených 50 km od celé hranice s Kambodžou i Thajskem.

