Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nešetří optimismem ohledně politické budoucnosti své strany. V rozhovoru pro pořad This Week televize ABC News sebevědomě předpověděla, že demokraté v nadcházejících průběžných volbách v roce 2026 získají v dolní komoře Kongresu většinu. Podle jejích slov je současný lídr demokratické menšiny Hakeem Jeffries plně připraven převzít předsednické kladívko a stát se novým mluvčím Sněmovny.
Pelosiová Jeffriese označila za výmluvného a respektovaného politika, který dokáže stranu sjednotit. Zároveň však ostře kritizovala současné republikánské vedení Kongresu. Podle ní republikáni fakticky „zrušili Kongres“ tím, že se vzdali své zákonodárné moci a slepě plní veškerá přání prezidenta Donalda Trumpa. „Dělají prostě to, co prezident vyžaduje. To ale skončí ve chvíli, kdy získáme většinu zpět,“ prohlásila zkušená politička z Kalifornie.
Předpověď Pelosiové se opírá o historické trendy i aktuální nálady ve společnosti. Data z listopadového průzkumu Gallupova ústavu ukazují, že Trumpova popularita klesla na 36 %, zatímco nespokojenost s jeho vládnutím vyjádřilo 60 % respondentů. Historicky navíc platí, že strana ovládající Bílý dům v polovině prezidentského období téměř vždy ztrácí křesla v Kongresu.
Nervozita v republikánském táboře je patrná i z vlny oznámených odchodů. Několik vlivných senátorů, včetně Mitche McConnella či Thomase Tillise, již potvrdilo, že v roce 2026 nebudou znovu kandidovat. Podobná situace panuje i ve Sněmovně reprezentantů, kde svůj odchod ohlásily více než dvě desítky republikánů. Spekuluje se, zda tito zákonodárci prostě neopouštějí loď, o které se domnívají, že se začíná potápět.
Sama Pelosiová v listopadu oznámila, že na začátku roku 2027 odejde do politického důchodu. Pětasedmdesátiletá ikona demokratů, která se v roce 2007 stala první ženou v čele Sněmovny, považuje návrat moci do rukou své strany za poslední důležitý úkol své kariéry. Chce prý vrátit politiku do bodu, kdy bude věřit v „dobrotu amerického lidu“ a dávat lidem naději místo neustálých konfliktů.
Související
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
USA (Spojené státy americké) , Nancy Pelosiová (politička USA)
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
před 1 hodinou
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
před 2 hodinami
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
před 3 hodinami
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
před 5 hodinami
Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?
před 6 hodinami
Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?
před 7 hodinami
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
před 8 hodinami
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
před 10 hodinami
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
včera
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
včera
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno včera
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
včera
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
včera
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
včera
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
včera
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
včera
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
včera
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
včera
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
včera
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
Zima sice začíná úřadovat, ale na brusle by lidé měli chodit především na hokejové stadiony. Nikoliv na přehradu, jak to udělala žena, která ve Špindlerově Mlýně vyrazila na zamrzlou vodní plochu dokonce s kočárkem.
Zdroj: Jan Hrabě