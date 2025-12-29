Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová

Libor Novák

29. prosince 2025 16:49

Nancy Pelosiová (politička USA)
Nancy Pelosiová (politička USA)

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nešetří optimismem ohledně politické budoucnosti své strany. V rozhovoru pro pořad This Week televize ABC News sebevědomě předpověděla, že demokraté v nadcházejících průběžných volbách v roce 2026 získají v dolní komoře Kongresu většinu. Podle jejích slov je současný lídr demokratické menšiny Hakeem Jeffries plně připraven převzít předsednické kladívko a stát se novým mluvčím Sněmovny.

Pelosiová Jeffriese označila za výmluvného a respektovaného politika, který dokáže stranu sjednotit. Zároveň však ostře kritizovala současné republikánské vedení Kongresu. Podle ní republikáni fakticky „zrušili Kongres“ tím, že se vzdali své zákonodárné moci a slepě plní veškerá přání prezidenta Donalda Trumpa. „Dělají prostě to, co prezident vyžaduje. To ale skončí ve chvíli, kdy získáme většinu zpět,“ prohlásila zkušená politička z Kalifornie.

Předpověď Pelosiové se opírá o historické trendy i aktuální nálady ve společnosti. Data z listopadového průzkumu Gallupova ústavu ukazují, že Trumpova popularita klesla na 36 %, zatímco nespokojenost s jeho vládnutím vyjádřilo 60 % respondentů. Historicky navíc platí, že strana ovládající Bílý dům v polovině prezidentského období téměř vždy ztrácí křesla v Kongresu.

Nervozita v republikánském táboře je patrná i z vlny oznámených odchodů. Několik vlivných senátorů, včetně Mitche McConnella či Thomase Tillise, již potvrdilo, že v roce 2026 nebudou znovu kandidovat. Podobná situace panuje i ve Sněmovně reprezentantů, kde svůj odchod ohlásily více než dvě desítky republikánů. Spekuluje se, zda tito zákonodárci prostě neopouštějí loď, o které se domnívají, že se začíná potápět.

Sama Pelosiová v listopadu oznámila, že na začátku roku 2027 odejde do politického důchodu. Pětasedmdesátiletá ikona demokratů, která se v roce 2007 stala první ženou v čele Sněmovny, považuje návrat moci do rukou své strany za poslední důležitý úkol své kariéry. Chce prý vrátit politiku do bodu, kdy bude věřit v „dobrotu amerického lidu“ a dávat lidem naději místo neustálých konfliktů.

Další zprávy