Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu

Izraelská armáda v úterý oznámila, že během nejnovější vlny náletů na libanonskou metropoli zasáhla klíčová mocenská centra hnutí Hizballáh. Podle prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se útoky v Bejrútu soustředily na velitelská stanoviště, sklady zbraní a další objekty patřící zpravodajskému ředitelství této organizace. Nad městem byly po dopadech raket vidět mohutné sloupy kouře stoupající zejména z jižních předměstí.
Armáda v souvislosti s těmito údery uvedla, že zasažená infrastruktura Hizballáhu byla provozována pod civilním krytím. Zatímco Bejrút čelí soustavnému tlaku, obyvatelé íránského hlavního města Teheránu popisují pro stanici CNN život v neustálém strachu pod palbou amerických a izraelských sil. Mnozí z nich tráví dny i noci v provizorních krytech a s napětím očekávají, kde se ozve další exploze.
Jeden z obyvatel Teheránu popsal pondělní noční nálety jako „těžké bombardování“, které působilo jako totální útok. Podle jeho svědectví je současná ofenziva mnohem intenzivnější než loňské střety. Výbuchy se ozývají v nepravidelných intervalech a podle místních zasahují cíle po celém městě, což v metropoli vytváří atmosféru neustálého ohrožení a nejistoty.
Abas Aslani, vědecký pracovník Centra pro strategická studia Blízkého východu, uvedl, že lidé jsou hluboce znepokojeni dalším vývojem po zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. V íránské společnosti panují obavy, že by země mohla upadnout do vleklého vnitřního konfliktu podobného těm, které v minulosti postihly Sýrii nebo Libyi. Nestabilita je pro většinu obyvatel nežádoucí, a to i přes nespokojenost s vládní politikou.
Podle Aslaniho většina Íránců odmítá cizí intervenci, protože vnější agrese v lidech vyvolává tendenci semknout se kolem státních symbolů. Varoval před podceňováním Íránu i před předpokladem, že síla Spojených států je neomezená. Tato situace podle něj vede k nebezpečným chybným výpočtům na obou stranách, což je hlavní příčinou současné dramatické eskalace v celém regionu.
Související
Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump
Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu
před 1 hodinou
Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé
před 2 hodinami
Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?
před 3 hodinami
Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump
před 4 hodinami
Výhled počasí do konce března. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Pohřešovanou ženu našli mrtvou. Policie obvinila muže z vraždy
včera
Babiš oznámil Čechům změny v plánu repatriačních letů z Blízkého východu
včera
Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump
včera
MHD v Praze se dnes vrátila ke kratším intervalům
včera
Írán se na poslední chvíli snaží zachránit zbytky jaderného programu
včera
Svět si připomíná důležitý milník. Je to 130 let, co byla objevena radioaktivita
včera
Začalo meteorologické jaro. Předpověď slibuje stabilní počasí po celý týden
včera
Po íránské párty Trumpa s Netanjahuem může přijít zničující kocovina
včera
EU se chystá na citelný nárůst cen energií. Válka v Íránu znervózňuje i Ukrajinu
včera
Vláda se vyslovila pro zrušení nominačního zákona, chce přísnější postihy za neplacení výživného
včera
Kvůli situaci v Íránu pošle vláda do ulic policisty s dlouhými zbraněmi
včera
Írán patří mezi nejsilnější státy Blízkého východu. Proč je proti Izraeli zcela bezbranný?
včera
Kuvajt sestřelil tři americké stíhačky F-15
včera
Írán ochutnal vlastní medicínu. Američané jim okopírovali Šáhidy, teď s nimi vybombardovali Teherán
včera
Trhy panikaří. Írán zastavil dopravu Hormuzským průlivem, ceny ropy prudce rostou
Světové ceny ropy zaznamenaly prudký nárůst poté, co v blízkosti strategického Hormuzského průlivu došlo k útokům na nejméně tři plavidla. Tato eskalace přichází v době, kdy Írán pokračuje v odvetných úderech napříč Blízkým východem v reakci na operace Spojených států a Izraele. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO) potvrdilo, že dvě lodi byly přímo zasaženy a u třetí došlo k explozi neznámého projektilu v těsné blízkosti trupu.
Zdroj: Libor Novák