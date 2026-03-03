Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář

Izraelská armáda oznámila, že její letectvo podniklo cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, přičemž zasáhlo mimo jiné i prezidentskou kancelář a sídlo Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle prohlášení izraelských sil bylo na tyto strategické objekty shozeno velké množství munice. Útoky zasáhly také vojenskou výcvikovou akademii a další klíčovou infrastrukturu režimu v areálu, který dříve využíval i nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, zabitý během sobotních operací.
Zpravodajové přímo z íránské metropole hlásí, že od sobotního začátku konfliktu byla zasažena prakticky každá část Teheránu. Tým BBC Verify navíc na základě satelitních snímků potvrdil poškození jaderného komplexu v Natanzu. Záběry ukazují zásahy tří budov, které souvisejí se vstupy do podzemního zařízení na obohacování paliva. Mezinárodní agentura pro atomovou energii k tomu uvedla, že se neočekávají žádné radiologické následky.
Humanitární situace v regionu se rapidně zhoršuje. Podle údajů Červeného půlměsíce dosáhl počet obětí od zahájení americko-izraelských útoků již 787 osob. Izraelská armáda mezitím varovala obyvatele více než 80 měst a vesnic v Libanonu, aby se okamžitě evakuovali a vzdálili se alespoň kilometr od objektů spojených s hnutím Hizballáh. Ministr obrany potvrdil, že pozemní jednotky budou dále postupovat a obsazovat strategické oblasti v Libanonu, aby zastavily útoky na severní Izrael.
V samotném Izraeli se v úterý v poledne rozezněly varovné sirény po celé zemi, včetně Tel Avivu, kvůli hrozbě nových íránských raketových útoků. Armáda aktivovala své obranné systémy k zachycení hrozeb a vyzvala občany, aby zůstali v krytech až do odvolání. Íránská odveta za smrt svého vůdce se projevuje vlnou útoků napříč regionem, což zahrnuje i drony vyslané na americké velvyslanectví v saúdskoarabském Rijádu.
Ekonomické dopady konfliktu jsou drtivé, zejména na energetických trzích. Cena plynu na mezinárodních burzách v úterý dopoledne prudce vzrostla o dalších 30 %, což následuje po pondělním padesátiprocentním nárůstu. Tato nestabilita doprovází napětí mezi západními spojenci, kdy americký prezident Donald Trump opětovně kritizoval britského premiéra Keira Starmera za jeho počáteční váhání s povolením přístupu na britské vojenské základny.
Spojené státy již v pondělí vyzvaly všechny své občany na Blízkém východě k okamžitému opuštění oblasti.
Spojené státy a Izrael získaly nad íránským územím naprostou vzdušnou převahu. Většina íránských obranných systémů, které pocházely z Ruska, byla zničena již při předchozích izraelských úderech v uplynulém roce. Americké a izraelské letouny se nyní mohou v oblasti pohybovat s minimálním rizikem po celou dobu trvání konfliktu. Ačkoliv se odhaduje, že Írán má k dispozici masivní armádu, čítající podle některých odhadů v kombinaci se záložáky a islámskými revolučními gardami až tři čtvrtě milionu mužů, vůči leteckým útokům zůstal zcela bezbranný.
