Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Řešit se má Írán i kontrola hospodaření České televize a rozhlasu

Prezident Petr Pavel po třech letech svého pětiletého mandátu poprvé zavítal do Poslanecké sněmovny v jejím novém složení. Hlava státu svou návštěvu odůvodnila snahou seznámit se s nově ustavenou dolní komorou. Před samotným projevem k poslancům se prezident setkal se členy vedení Sněmovny, kterou naposledy oficiálně navštívil loni v červnu ještě za předchozí vládní koalice.
Aktuální bezpečnostní krize na Blízkém východě, kde Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán s cílem zamezit mu v získání jaderných zbraní, se promítla i do prezidentova vystoupení. Petr Pavel na dotaz novinářů potvrdil, že dramatické události v regionu obsah jeho projevu nezměnily, pouze v něm zvýšily akcent na určitá témata. Prezident dorazil v momentě, kdy zákonodárci řeší klíčové body státní agendy.
Návštěva se odehrává v týdnu, kdy poslanci v druhém čtení projednávají návrh státního rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem 310 miliard korun. Kromě ekonomických témat čeká dolní komoru ve čtvrtek také citlivé hlasování o imunitě špiček současné Sněmovny. Poslanci mají rozhodnout, zda vydají premiéra Andreje Babiše a předsedu Sněmovny Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, ačkoliv mandátový a imunitní výbor tento krok nedoporučil.
Po prezidentově odchodu má Sněmovna na programu projednávání ústavní novely, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Jde o jednu z hlavních priorit nové vládní koalice, která v budoucnu plánuje také úplné zrušení koncesionářských poplatků. Opozice s těmito kroky nesouhlasí a varuje, že takové změny mohou vážně ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií.
Opoziční strany se rovněž pokoušejí prosadit na program schůze debatu o postupu české vlády při pomoci občanům uvízlým na Blízkém východě. Vládní koalice se však k zařazení tohoto bodu zatím staví odmítavě, což naznačil i Tomio Okamura s odkazem na pondělní vyjádření koaličních stran k situaci.
V regionu zasaženém konfliktem je v systému Drozd aktuálně registrováno přibližně 6400 Čechů. Vláda již do oblasti vyslala repatriační speciály, které mají zajistit bezpečný návrat občanů do vlasti. Na evakuaci turistů, kteří do oblasti vycestovali s cestovními kancelářemi, se podílí také letecká společnost Smartwings.
Fyzická likvidace vybraných politických špiček Íránu v čele s duchovním vůdcem Alím Chameneím a rozsáhlé vzdušné údery proti vojenským kapacitám této země jsou demonstrací enormní síly Spojených států a Izraele. Historická zkušenost posledního čtvrtstoletí nedává příliš důvodů k optimismu ohledně dalšího vývoje v blízkovýchodním regionu. Nepříjemné důsledky mohou být citelné také daleko za jeho hranicemi.
Zdroj: Matěj Bílý