Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř

Nejen francouzští státní představitelé, ale i čeští politici reagují na nedělní smutnou zprávu o smrti legendární herečky Brigitte Bardotové. Lítost projevili premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela ve věku 91 let.
"Je mi hrozně líto, že zemřela Brigitte Bardotová," napsal Babiš na síti X, přičemž zesnulou herečku označil za symbol ženské krásy a společně se Jeanem Gabinem, Alainem Delonem a Jeanem-Paulem Belmondem za jednu z legend zlaté éry francouzské kinematografie.
Pro ministra Klempíře byla Bardotová symbolem přirozené krásy a ženskosti. "Jako spousta mých vrstevníků jsem do ní byl kdysi tak trochu zamilovaný. Stačil mi k tomu film María y María, vysílaný v 70. letech na Československé televizi. Již od konce 90. let otevřeně upozorňovala na problém migrace a za své postoje byla dokonce několikrát souzena. Po odchodu z aktivní herecké kariéry se poté výrazně zasazovala o práva zvířat, což je mi též osobně velmi blízké," uvedl.
O úmrtí Bardotové informovala její nadace, sdělila britská stanice BBC. "S neuvěřitelným smutkem oznamujeme smrt zakladatelky a prezidentky, madam Brigitte Bardotové, světově proslulé herečky a zpěvačky, která se rozhodla opustit svou prestižní kariéru, aby věnovala svůj život a energii zvířatům a své nadaci," píše se v prohlášení.
Pařížská rodačka Bardotová byla velkou filmovou hvězdou konce 50. a celých 60. let minulého století. Jako mladá se věnovala baletu, úspěšnou hereckou kariéru zahájila v roce 1952. O pět let později se proslavila díky roli ve filmu ...a Bůh stvořil ženu.
Oscara sice francouzská ikona popkultury nikdy nezískala, ale obdržela cenu Donatellův David pro nejlepší zahraniční herečku za výkon ve filmu Pravda. Vysloužila si také nominaci na cenu BAFTA v obdobné kategorii. Během kariéry si zahrála v téměř padesáti filmech a několika muzikálech. Zároveň nahrála přes 60 písní.
Bardotová učinila v roce 1973, kdy jí ještě nebylo ani 40 let, zásadní rozhodnutí a odešla ze světa šoubyznysu. Přesto si vysloužila Řád čestné legie, jímž byla oceněna v roce 1985. Ve zbytku života byla zapálenou aktivistkou za práva zvířat, z toho důvodu založila i Nadaci Brigitte Bardot.
Andrej Babiš , Oto Klempíř , Brigitte Bardotová , úmrtí
