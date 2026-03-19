Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.
Jedním z hlavních bodů prezidentova vystoupení byla otázka plnění spojeneckých závazků v rámci NATO. Petr Pavel s dávkou ironie připustil, že Andrej Babiš by pravděpodobně dokázal spojencům v Alianci mnohem obratněji vysvětlovat, proč Česká republika neinvestuje do obrany slíbené částky. Prezident dodal, že on sám by měl s takovou argumentací morální problém, čímž narážel na svou dřívější kariéru vysokého představitele NATO.
Pavel také kritizoval nedostatečnou komunikaci ze strany premiéra ohledně červencového summitu NATO. Babišova vize, podle které by Českou republiku měli na vrcholném setkání zastupovat pouze premiér a ministr zahraničí, s hlavou státu nebyla konzultována. Prezident zdůraznil, že je zvyklý na přímé jednání a očekává, že změny v ústavních zvyklostech, které tradičně svěřují zastupování na summitech prezidentovi, budou předem projednány.
Významnou část prohlášení věnoval Petr Pavel problematice velvyslanců. Podle něj je seznam diplomatů schválený předchozí vládou Petra Fialy právně uzavřenou záležitostí, kterou nemůže zvrátit žádné usnesení nynějšího kabinetu. Proces schvalování je z pohledu hlavy státu u konce a tito lidé jsou již legitimními kandidáty na posty v zahraničí.
Prezident nicméně připomněl, že bez jeho podpisu žádný nový velvyslanec do ciziny neodjede. Zároveň však projevil ochotu k diplomatickému kompromisu. Připustil, že je připraven jednat s vládou o obsazení některých konkrétních zemí takovými osobnostmi, které budou lépe odpovídat zahraničněpolitickým zájmům současné vládní garnitury, aby se předešlo zbytečnému zablokování české diplomacie.
Kromě vysoké politiky se prezidentský pár, Petr Pavel a Eva Pavlová, věnoval intenzivnímu programu ve středních Čechách. Návštěvu zahájili v Mladé Boleslavi, kde v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha debatovali se starosty obcí. Program pokračoval návštěvou místního stadionu a jednáním s vedením Fotbalové asociace ČR, po čemž následoval oběd s krajskými radními a hejtmankou na magistrátu města.
Odpolední blok prvního dne patřil průmyslu a historii. Prezident navštívil společnost Škoda Auto, kde si prohlédl muzeum i výrobní halu a hovořil s managementem automobilky. Následně se přesunul k infocentru Zvířetice u Bakova nad Jizerou, které slouží jako brána ke zřícenině tamního hradu, a první den návštěvy završil setkáním se starostou Nymburka.
Druhý den návštěvy, ve čtvrtek 19. března, se Eva Pavlová oddělila a navštívila společnost Linet ve Slaném, která je globálním lídrem ve výrobě nemocničních lůžek. Poté se oba manželé setkali v Dušníkách nad Vltavou u pracovního oběda s účastníky Společné iniciativy pro konkurenceschopné zemědělství, kde se probírala kvalita a bezpečnost potravin v České republice.
Závěr cesty patřil školství a zemědělství na Mělnicku. Prezident s manželkou navštívili Českou zahradnickou akademii v Mělníku, kde se setkali se studenty a prohlédli si produkční skleníky. Definitivní tečkou za výjezdem do Středočeského kraje pak byla návštěva zemědělského podniku 1. zemědělská a. s. Chorušice, kde se prezidentský pár zajímal o tradiční hospodaření v regionu.
Zdroj: Lucie Podzimková