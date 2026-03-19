Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Libor Novák

19. března 2026 18:29

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad
Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

Jedním z hlavních bodů prezidentova vystoupení byla otázka plnění spojeneckých závazků v rámci NATO. Petr Pavel s dávkou ironie připustil, že Andrej Babiš by pravděpodobně dokázal spojencům v Alianci mnohem obratněji vysvětlovat, proč Česká republika neinvestuje do obrany slíbené částky. Prezident dodal, že on sám by měl s takovou argumentací morální problém, čímž narážel na svou dřívější kariéru vysokého představitele NATO.

Pavel také kritizoval nedostatečnou komunikaci ze strany premiéra ohledně červencového summitu NATO. Babišova vize, podle které by Českou republiku měli na vrcholném setkání zastupovat pouze premiér a ministr zahraničí, s hlavou státu nebyla konzultována. Prezident zdůraznil, že je zvyklý na přímé jednání a očekává, že změny v ústavních zvyklostech, které tradičně svěřují zastupování na summitech prezidentovi, budou předem projednány.

Významnou část prohlášení věnoval Petr Pavel problematice velvyslanců. Podle něj je seznam diplomatů schválený předchozí vládou Petra Fialy právně uzavřenou záležitostí, kterou nemůže zvrátit žádné usnesení nynějšího kabinetu. Proces schvalování je z pohledu hlavy státu u konce a tito lidé jsou již legitimními kandidáty na posty v zahraničí.

Prezident nicméně připomněl, že bez jeho podpisu žádný nový velvyslanec do ciziny neodjede. Zároveň však projevil ochotu k diplomatickému kompromisu. Připustil, že je připraven jednat s vládou o obsazení některých konkrétních zemí takovými osobnostmi, které budou lépe odpovídat zahraničněpolitickým zájmům současné vládní garnitury, aby se předešlo zbytečnému zablokování české diplomacie.

Kromě vysoké politiky se prezidentský pár, Petr Pavel a Eva Pavlová, věnoval intenzivnímu programu ve středních Čechách. Návštěvu zahájili v Mladé Boleslavi, kde v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha debatovali se starosty obcí. Program pokračoval návštěvou místního stadionu a jednáním s vedením Fotbalové asociace ČR, po čemž následoval oběd s krajskými radními a hejtmankou na magistrátu města.

Odpolední blok prvního dne patřil průmyslu a historii. Prezident navštívil společnost Škoda Auto, kde si prohlédl muzeum i výrobní halu a hovořil s managementem automobilky. Následně se přesunul k infocentru Zvířetice u Bakova nad Jizerou, které slouží jako brána ke zřícenině tamního hradu, a první den návštěvy završil setkáním se starostou Nymburka.

Druhý den návštěvy, ve čtvrtek 19. března, se Eva Pavlová oddělila a navštívila společnost Linet ve Slaném, která je globálním lídrem ve výrobě nemocničních lůžek. Poté se oba manželé setkali v Dušníkách nad Vltavou u pracovního oběda s účastníky Společné iniciativy pro konkurenceschopné zemědělství, kde se probírala kvalita a bezpečnost potravin v České republice.

Závěr cesty patřil školství a zemědělství na Mělnicku. Prezident s manželkou navštívili Českou zahradnickou akademii v Mělníku, kde se setkali se studenty a prohlédli si produkční skleníky. Definitivní tečkou za výjezdem do Středočeského kraje pak byla návštěva zemědělského podniku 1. zemědělská a. s. Chorušice, kde se prezidentský pár zajímal o tradiční hospodaření v regionu.

Nepochopitelný útok, který ničí trhy. Babiš reaguje na izraelské údery

Petr Pavel a Andrej Babiš

Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek

V úterý odpoledne proběhlo na Pražském hradě pravidelné jednání mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním výstupem schůzky je potvrzení, že hlava státu v pátek podepíše zákon o státním rozpočtu na letošní rok. Tento krok následuje po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou, která počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. O rozpočtu prezident hovořil již v pondělí s ministryní financí Alenou Schillerovou, která tehdy avizovala, že prezident neplánuje přijetí normy nijak zdržovat ani ji vetovat.

Petr Pavel

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

Pravda o útocích na ropná pole. Američané se distancují, ozvali se také Izraelci

Washington odmítá, že by američtí vojáci byli zodpovědní za útoky na íránská ropná pole. Uvedla to zpravodajská stanice CNN, která se odvolává na vyjádření nejmenovaného amerického činitele. K útokům na ropná pole nicméně došlo, na svědomí je zřejmě má Izrael. 

