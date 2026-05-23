Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Přestože hokejové mistrovství světa už vstoupilo do své druhé poloviny, na úřadujících světových šampionech Američanech stále není vidět, že by našli svou ideální formu. V sobotu si totiž připsali na své konto vedle dvou nepřesvědčivých výher nad Brity a Němci již třetí porážku. Po Švýcarech a Finech si totiž na Američany, jejichž kádr nedá s tím loňským, ani s tím, který hrál letošní zimní olympiádu v Miláně srovnávat, vyšlápli dokonce Lotyši. A právě oni se s Američany přetahují o poslední postupové místo skupiny A. Ve skupině B se pak dočkali Dánové svého prvního vítězství na letošním MS, když porazili Slovince 4:0.
Kdyby se hrálo pouze na střelecké pokusy, roli papírového favorita by Američané potvrdily v zápase nad Lotyšskem už po prvních dvaceti minutách. Už právě v úvodní části hry totiž svého pobaltského soupeře přestříleli 18:5, ale k čemu je taková statistika platná, když nerozhoduje a když dá první gól Lotyšsko. To se stalo v deváté minutě, kdy od zadního mantinelu vyslal puk sparťanský hokejista Dzierkals Eglemu, jenž pro změnu na klubové úrovni nastupuje za Karlovy Vary, a právě on jako první otevřel skóre, 1:0 pro Lotyšsko.. Poté se pokoušel o rychlé vyrovnání Moore, ovšem ten ani ne minutu a půl před koncem první třetiny netrefil prázdnou branku.
Ve druhé třetině to bylo přeci jenom ze strany Američanů aktivnější a to především díky Matthew Tkachukovi, I když na opět skvěle chytajícího Gudlevskise mířilo čím dál více zakončení, nakonec i on inkasoval. Konkrétně tak tomu bylo ve 35. minutě, kdy právě zmiňovaný Tkachuk úspěšně tečoval předcházející pokus. 1:1. Ukončil tak tím šňůru 33 úspěšných Gudlevskisových zákroků.
Pokud si však američtí reprezentanti i fanoušci mysleli, že to Lotyše konečně zlomí, byli na omylu. Třetí třetina totiž dokonale vyšla právě Lotyšům. Ti se nejprve ve 47. minutě dostali zpátky do vedení, když přečíslení tři na dva úspěšně zakončil Smirnovs. V 54. minutě už to mohlo být o dva góly, kdyby v oslabení svoji velkou šanci neproměnil Balcers. Proti jeho bekhendu se totiž zaskvěl gólman Cooley. Když do závěrečné sirény chybělo něco přes dvě minuty, sáhli Američané ke hře bez brankáře. V čase 58:58 se ale do prázdné americké branky se trefil Vilmanis a zvýšil tak na 3:1. Americká power-play pokračovala i poté a i když v ní zámořští hokejisté snížili zásluhou Oliviera, nakonec to byl opět Vilmanis, který upravil skóre na konečných a překvapivých 4:2 pro Lotyše. Ti se tak v přímém souboji o poslední čtvrté postupové místo do čtvrtfinále ve skupině A právě dostali před USA na 4. místo.
Pokud jde o sobotní polední zápas skupiny B, v něm se Dánové střetli s nepříjemnými Slovinci, ovšem právě nad nimi se nakonec Seveřané dočkali prvních bodů. Aagaard s Törökem sice v první třetině neproměnili své příležitostí, ale Slovinci taktéž následně neproměnili svoji přesilovku. Během ní se sice podařilo Slovincům dostat kotouč do dánské branky, o což se postaral Mahkovec fotbalově. Po zhlédnutí situace u videa byl ale tento zásah neuznán.
Začátek druhé třetiny jakoby naznačil, že právě v této části hry Dánové otevřou skóre. Blichfeld nahrál tehdy Poulsenovi a ten trefil tyčku. Pak pro změnu do prázdné branky dorážel True, ale Ograjenšek Slovince stihl zachránit. Ve 35. minutě už ale Dánové udeřili, když tentokrát Blichfeld prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Ještě ve 39. minutě Russell úspěšně tečoval Brugisserovo zakončení a Dánové ta zasadili druhou ránu Slovincům.
Když se pak v 59. minutě ještě jednou trefil Russell poté, co Slovinci nevyužili další početní výhodu, a když se pak ještě do prázdné branky trefil Aagaard, o první tři body pro Dány bylo definitivně rozhodnuto.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (23.5.2026):
Skupina A (Curych):
Lotyšsko – USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis – 35. M. Tkachuk (O. Moore, D. Nelson), 60. Olivier (M. Tkachuk, Faulk). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 9184
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Krastenbergs, Egle, Skrastinš – Prohorenkovs, Lapinskis, Buncis – Murnieks. Trenér: Vitolinš
USA: Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – M. Tkachuk, Coronato, Novak – I. Howard, Hagens, Steeves – O. Moore, D. Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter – M. Plante. Trenér: Granato
Skupina B (Fribourg):
Dánsko – Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Blichfeld (Aagaard, N. Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, N. Olesen), 60. Aagaard (Russell, N. Olesen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hronský (SR) – Niittylä (Fin.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 4604.
Dánsko: Soegaard – Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov – Aagaard, Russell, N. Olesen – Blichfeld, True, Poulsen – Storm, Kjaer, From – Scheel, Wejse, Madsen. Trenér: Gath
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Štebih, Čosič, Magovac, Crnovič, Perčič – Mahkovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Maver, Ograjenšek – Drozg, Tičar, Kuralt – Langus, Sitar, Beričič – Simšič. Trenér: Terglav
21. května 2026 18:06
