Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Libor Novák

23. května 2026 8:25

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.

Čas podle šéfa estonských zpravodajců nehraje v prospěch Ruské federace, jelikož se na Putina nabaluje kombinace ekonomických, vojenských i společenských tlaků. Tyto okolnosti by jej ve výsledku mohly donutit zasednout k diplomatickému stolu. Estonsko přitom slouží v rámci NATO jako sledovací stanoviště a Rosin se ve své práci dlouhodobě zaměřuje právě na analýzu dění uvnitř sousední země.

Mezi představiteli v Kremlu se již údajně nehovoří o absolutním vítězství, protože si lidé ve vedení uvědomují nepříznivý vývoj situace na ukrajinském bojišti. Moskva podle Rosina přichází o větší množství mužů, než kolik je schopna nově naverbovat. Analytici například uvádějí, že do letošního ledna postupovala ruská armáda v průměru pouze o sedmdesát metrů denně, přičemž denní ztráty mrtvých a zraněných dosahovaly zhruba tisíce vojáků.

Tento minimální územní postup se v průběhu letošního roku navíc zcela zastavil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden prohlásil, že Rusové přicházejí každý měsíc o patnáct až dvacet tisíc vojáků, do čehož nejsou započítáni zranění. Ukrajinské ministerstvo obrany pak za samotný duben vykázalo přes třicet pět tisíc zabitých nebo těžce zraněných ruských vojáků, což odpovídá číslům z předchozích měsíců.

Většinu z těchto ztrát mají na svědomí bezpilotní letouny, do jejichž vývoje a výroby investovaly obrovské prostředky obě válčící strany. Podle odhadů estonské rozvědky bude tento masivní posun směrem k dronové válce i nadále omezovat výraznější změny na frontových liniích. V současné chvíli totiž ani jedna strana nedisponuje silou k provedení rozsáhlého mechanizovaného průlomu hluboko do nepřátelského týlu.

Technologická rovnováha v oblasti bezpilotních prostředků se sice v průběhu bojů neustále přelévá z jedné strany na druhou, Ukrajina však hlásí úspěchy s novou generací zachycovacích dronů. Ty pomáhají mírnit dopady ruských úderů na tamní města. Ukrajinský ministr digitální transformace Mychajlo Fedorov potvrdil, že podíl úspěšně sestřelených útočných dronů Šáhed pomocí těchto interceptorů se za poslední čtyři měsíce zdvojnásobil.

Pokud by Rusko chtělo oživit své tažení a obsadit zbytek Donbasu, což je jeho oficiální cíl, muselo by podle Rosina přistoupit k formě nucené mobilizace. Další stovky tisíc mužů na bojišti by sice pro Ukrajinu znamenaly vážný problém, ale pro samotný Kreml by takový krok přinesl značná rizika pro vnitřní stabilitu. Ruské vedení se vnitrostátními nepokoji velmi vážně zabývá, a proto by se k takovému rozhodnutí neodhodlalo snadno.

Předchozí částečná mobilizace záložníků ze září 2022 vyvolala v zemi odpor, vlnu protestů a masivní odchod mužů do zahraničí. Od té doby se úřady spoléhaly na finanční pobídky a vysoké bonusy od regionálních vlád pro nově příchozí rekruty. Možnosti nabízet tyto finanční stimuly se ovšem zmenšují s tím, jak se ruské hospodářství dostává pod stále citelnější tlak.

Ekonomiku začínají výrazně zasahovat válečné náklady, mezinárodní sankce i úspěšné ukrajinské útoky na ropný průmysl. Minulý týden Rusko snížilo svůj odhad hospodářského růstu pro letošní rok z původních 1,3 % na pouhých 0,4 %. Místopředseda vlády Alexandr Novak tento propad zdůvodnil nedostatkem pracovních sil na trhu, nadměrnými vládními výdaji a západními sankcemi.

Ukrajinské dálkové drony útočí na rafinerie, exportní uzly a potrubí stovky kilometrů hluboko ve vnitrozemí, čímž energetickému sektoru způsobily škody za miliardy dolarů. Rosin v souvislosti s nedávnými útoky přímo na Moskvu poznamenal, že pro obyvatele Ruska začíná být válka reálnou hrozbou přímo v jejich domovech. Zůstává však otázkou, do jaké míry tyto události ovlivňují samotného Putina, pro něhož je ukrajinská otázka silně ideologickou záležitostí.

I když ruská vojska nebudou schopna postupovat kupředu, estonský šéf rozvědky předpokládá, že Putin bude v konfliktu vytrvale pokračovat. Ruské síly se podle něj pokusí udělat nadcházející zimu pro Ukrajince minimálně stejně náročnou, jako byla ta předchozí. Pokud se prezidentovi nepodaří dosáhnout cílů vojenskou cestou, nepochybně využije jiné prostředky, aby v Kyjevě nastolil proruskou vládu.

V Moskvě zároveň roste paranoia, což vedlo ke zpřísnění bezpečnostních opatření kolem hlavy státu kvůli spekulacím o možných převratech. Problémy v ruské společnosti začínají způsobovat také vojáci vracející se z fronty, kteří si s sebou přivážejí násilí, psychické potíže a sklon ke kriminalitě. Někteří z nich se po návratu domů zapojují do struktur organizovaného zločinu.

Podle loňské studie amerického institutu CSIS mají navrátilci z ukrajinské fronty na svědomí již více než tisíc usmrcených či zraněných osob uvnitř Ruska. Přestože v zemi kvůli hospodářské stagnaci sílí nespokojenost s válkou, otevřené nepokoje se zatím nečekají kvůli tvrdé kontrole disentu ze strany tajných služeb. Podobné režimy však bývají uvnitř křehké, a pokud k nějaké změně dojde, může nastat velmi rychle a nečekaně.

Related

Mark Rutte v Praze

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.
Ruská armáda, ilustrační foto

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

Demokratická republika Kongo čelí v pořadí již sedmnácté epidemii nebezpečného viru ebola, přičemž humanitární organizace a zdravotníci varují před jejím rychlým šířením. Podle expertů je situace vážná a oficiálně potvrzené případy zdaleka neodrážejí skutečný rozsah nákazy. Tamní křehký zdravotnický systém se ocitá pod obrovským tlakem a zástupci neziskového sektoru naléhavě žádají o koordinovanou mezinárodní pomoc, protože situace na místě se stále vymyká kontrole.

