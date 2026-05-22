Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš

Jan Hrabě

22. května 2026 21:07

Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

I politici reagovali na čtvrteční tragédii v Pardubicích, kterou vyšetřuje policie. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) došlo k šílenému a nepochopitelnému činu. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib konstatoval, že podobné případy se nesmí opakovat. 

Policie ve čtvrtek večer informovala, že napadená osoba po převozu do nemocnice podlehla zraněním. Podle informací webu novinky.cz zemřela dívka, kterou pobodal starší spolužák poté, co se s ním rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné. Rodině byla poskytnuta krizová intervence a nabídnuta psychologická pomoc. 

Na smutnou zprávu reagovali i politici v čele s předsedou vlády. "Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast," napsal premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X.

"Je mi velmi líto zbytečně zmařeného života mladé dívky, který dnes vyhasl po útoku na střední škole v Pardubicích," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO), který také poděkoval zaměstnancům školy, policistům a záchranářům za jejich práci v mimořádně těžké situaci.

"Obrovská tragédie v Pardubicích. Moc mě mrzí, že skončil život mladé dívky. A velmi myslím na rodinu i všechny blízké. Jako otec tří dětí si jen s těžkým srdcem umím představit bolest, kterou teď jistě prožívají. Podobné případy se nesmí opakovat. Prevence a péče o duševní zdraví je naprosto zásadní. Uděláme pro to maximum," dodal předseda Pirátů Zdeněk Hřib. 

Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice. 

Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci. Současně byla opět zprůjezdněna Poděbradská ulice. 

Politico: Ukrajina by měla být v NATO, prohlásil český náčelník generálního štábu

Zdroj: Jan Hrabě

