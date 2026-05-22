Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš

I politici reagovali na čtvrteční tragédii v Pardubicích, kterou vyšetřuje policie. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) došlo k šílenému a nepochopitelnému činu. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib konstatoval, že podobné případy se nesmí opakovat.
Policie ve čtvrtek večer informovala, že napadená osoba po převozu do nemocnice podlehla zraněním. Podle informací webu novinky.cz zemřela dívka, kterou pobodal starší spolužák poté, co se s ním rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné. Rodině byla poskytnuta krizová intervence a nabídnuta psychologická pomoc.
Na smutnou zprávu reagovali i politici v čele s předsedou vlády. "Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast," napsal premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X.
"Je mi velmi líto zbytečně zmařeného života mladé dívky, který dnes vyhasl po útoku na střední škole v Pardubicích," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO), který také poděkoval zaměstnancům školy, policistům a záchranářům za jejich práci v mimořádně těžké situaci.
"Obrovská tragédie v Pardubicích. Moc mě mrzí, že skončil život mladé dívky. A velmi myslím na rodinu i všechny blízké. Jako otec tří dětí si jen s těžkým srdcem umím představit bolest, kterou teď jistě prožívají. Podobné případy se nesmí opakovat. Prevence a péče o duševní zdraví je naprosto zásadní. Uděláme pro to maximum," dodal předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice.
Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci. Současně byla opět zprůjezdněna Poděbradská ulice.
Související
Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově
Policie vznesla obvinění z vraždy v případu čtvrtečního napadení v Pardubicích
Vražda , Andrej Babiš , Robert Plaga , Zdeněk Hřib , Pardubický kraj
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
před 2 hodinami
Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš
před 2 hodinami
Recidivista míří k soudu. Policie navrhla jeho obžalobu za vraždu v Mírově
před 3 hodinami
Moravec představil pořady nového projektu. Otázky oprášil a přejmenoval
před 4 hodinami
OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující
před 4 hodinami
Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie
před 5 hodinami
Policie vznesla obvinění z vraždy v případu čtvrtečního napadení v Pardubicích
před 6 hodinami
Půl roku od prvního zákazu sociálních sítí: Jak se žije mladým v Austrálii dnes?
před 6 hodinami
Turecko a Austrálie odhalily ústřední téma letošního klimatického summitu COP31
před 7 hodinami
Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?
před 8 hodinami
NATO by se nakonec mohlo podílet na znovuotevření Hormuzského průlivu, připustilo Švédsko
před 9 hodinami
Trump je zklamaný. NATO čeká jeden z nejdůležitějších summitů v historii, varoval Rubio
před 10 hodinami
Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej
před 10 hodinami
Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?
před 11 hodinami
Chlapec předškolního věku z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný
před 12 hodinami
Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO
před 13 hodinami
Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti
před 13 hodinami
Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce
před 14 hodinami
Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy
před 16 hodinami
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
Je před námi poslední pracovní den před víkendem, jenž může přinést jednu letošní premiéru. Potvrzuje to i nejnovější předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na nadcházející volné dny.
Zdroj: Jan Hrabě