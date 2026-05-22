Policie vznesla obvinění z vraždy v případu čtvrtečního napadení v Pardubicích

Policie obvinila mladíka z vraždy v případu čtvrtečního tragického útoku u školy v Pardubicích. Napadená dívka byla převezena do nemocnice, kde podlehla zraněním. Policisté kvůli věku zúčastněných nebudou zveřejňovat další oficiální informace k případu.
"Zadrženého muže jsme obvinili z provinění vraždy," napsala policie v pátek dopoledne na síti X. Vzhledem k věku obou zúčastněných osob už nebude k případu poskytovat žádné další informace.
Policisté ve čtvrtek večer oznámili, že napadená osoba po převozu do nemocnice podlehla zraněním. Podle informací webu novinky.cz zemřela dívka, kterou pobodal starší spolužák poté, co se s ním rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné. Rodině oběti byla poskytnuta krizová intervence a nabídnuta psychologická pomoc.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice.
Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci. Současně byla opět zprůjezdněna Poděbradská ulice.
Čtvrteční napadení u školy v Pardubicích má tragické následky. Policie oznámila, že napadená osoba podlehla zraněním po převozu do nemocnice. Údajně má jít o dívku, která se rozešla se zadrženým útočníkem.
