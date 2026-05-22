Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO

Libor Novák

22. května 2026 10:50

Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte má nový plán, jak zabránit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby se k alianci otočil zády. Jeho strategií je slíbit nové zbrojní zakázky, které přinesou ekonomický prospěch Spojeným státům. Zvýšení obranné produkce bude prioritním tématem schůzky ministrů zahraničí států NATO ve švédském městě Helsingborg. Podle vysokých diplomatů se Rutte snaží zajistit úspěch červencového summitu v Ankaře tím, že propojí řešení evropského nedostatku zbraní s byznysovými argumenty, které na Trumpa fungují.

Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová tento záměr podpořila s tím, že společné standardy a lepší interoperabilita umožní levnější a masivnější výrobu. Podle ní je nutné pokračovat ve společném obchodu a produkci zbraní, přičemž Spojené státy disponují jedinečnými vojenskými kapacitami. Diplomaté se shodují, že Rutteho plán představuje pro Washington dobrou zprávu. Snaha hlouběji zapojit Severoatlantickou alianci do zbrojních obchodů však pravděpodobně vyvolá střet s Evropskou unií, která prosazuje vlastní miliardové projekty na podporu evropského obranného průmyslu.

Nová strategie ukazuje, jak obtížné je pro Rutteho najít sjednocující téma v době, kdy aliance čelí značnému vnitřnímu napětí. Donald Trump nedávno zaskočil Německo a Polsko oznámením o snižování počtu amerických vojáků v Evropě. Spojenci mají navíc problémy dohodnout se na nových způsobech posílení pomoci pro Ukrajinu a jsou rozděleni v otázce, zda by se NATO mělo angažovat v opětovném otevření Hormuzského průlivu. Zaměření na zbrojní průmysl tak podle analytiků dává smysl i jako způsob, jak odvést pozornost od jiných rozporů.

Jádrem Rutteho přístupu je přivézt na summit v Ankaře konkrétní důkazy o navýšení obranných výdajů. Šéf aliance veřejně tlačí na zbrojařské firmy, aby masivně navýšily výrobu bez ohledu na to, zda již mají podepsané pevné kontrakty, a mluví o současné situaci jako o obrovské obchodní příležitosti. V zákulisí pak podle diplomatických zdrojů naléhá na evropské spojence, aby na nadcházející červencový summit přivezli jakékoli rozpracované kontrakty a plány, které mají aktuálně k dispozici.

Součástí této snahy je podpora zakládání společných podniků s americkými zbrojovkami a zvýšení nákupů zbraní z USA. Zvýšení produkce má být klíčovou součástí závěrečné deklarace summitu, která bude podle informovaných zdrojů obsahovat i dosud oficiálně neoznámené obchody. Mezi ně patří například rozhodnutí nahradit dosluhující flotilu průzkumných letounů Boeing 707 AWACS švédskými stroji GlobalEye od společnosti Saab. Aliance v Ankaře představí také modernizovaný rámec pro spolupráci s obranným průmyslem z roku 2013, což by mohlo zahrnovat integraci technologických startupů do aliančních cvičení.

Uspět u Donalda Trumpa s tímto plánem však nebude jednoduché, protože generální tajemník má jen omezené nástroje pro reálné ovlivnění průmyslové výroby. Nákupy zbraní jsou plně v kompetenci jednotlivých členských států a aliance může vyslat pouze poptávkový signál. To ale nestačí menším zbrojním firmám, které nemohou investovat do nových výrobních linek bez pevných smluv. Plány na společné podniky mohou narazit na pomalé schvalovací procesy v Evropě a na neochotu USA sdílet kontrolu nad technologiemi a duševním vlastnictvím.

Tlak na evropské státy, aby nakupovaly více vojenské techniky ze Spojených států, navíc otevře spor s Evropskou unií. Brusel se intenzivně snaží o to, aby finanční prostředky z unijních programů směřovaly prioritně evropským dodavatelům. Jeden z unijních diplomatů v této souvislosti poznamenal, že Spojené státy se neukázaly jako zcela spolehlivý partner a evropská strategická autonomie získává na síle. Pokud Evropa hodlá utrácet velké částky za obranu, měly by z toho mít prospěch primárně její vlastní společnosti.

Pozici evropských spojenců komplikují i samotné kroky Washingtonu, který potvrdil vyslání 5 000 vojáků do Polska, ale zároveň pokračuje ve stahování sil z Německa. Vrchní velitel sil NATO v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich, se sice snažil situaci uklidnit prohlášením, že Washington v blízké budoucnosti nestáhne z Evropy více než zmíněných 5 000 vojáků, a sám Rutte označil zmenšování americké vojenské přítomnosti za očekávané, přesto nervozita trvá. Alianční partneři se navenek snaží dopady amerických škrtů zlehčovat, ale vnitřní stabilitu to nepřidává.

Napětí se projevuje i na vnitropolitické scéně jednotlivých členských států, včetně České republiky. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se dostali do ostrého střetu o to, kdo bude zemi na klíčovém letním summitu NATO reprezentovat. Tento spor o zastupování státu na každoročním aliančním setkání obnažil ústavní nejasnosti a hluboké politické neshody v české domácí politice, což komplikuje jednotné vystupování země navenek.

Rutteho plán sázící na zbrojní byznys tak zůstává pragmatickým, ale riskantním pokusem o stabilizaci transatlantické vazby. Pokud se mu podaří přesvědčit evropské země k nákupům v USA, může Trumpa udržet u jednacího stolu. Riskem však zůstává, zda tím nepoškodí vztahy s unijními institucemi v Bruselu a zda evropské státy dokážou včas překonat vlastní politické a ekonomické neshody.

včera

Zraněný Fico se omlouval novinářům. Vysvětlil, co se mu stalo

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti

Podle humanitárních pracovníků a zdravotnických expertů oslabily rozpočtové škrty ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa globální připravenost na epidemie. Tento výpadek financování se nyní naplno projevuje v demokratické republice Kongo, kde se na severovýchodě země rychle šíří nebezpečný kmen eboly. Kritika se zaměřuje především na propouštění zdravotníků, nedostatek ochranných pomůcek a celkové omezení americké podpory pro mezinárodní rozvojové programy.

Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce

Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu v oblasti národní bezpečnosti a pravděpodobnost dosažení mírové dohody není vysoká. Jeho vyjádření přišlo pouhý den poté, co USA obvinily bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra z vraždy v souvislosti se sestřelením dvou letadel v roce 1996, při kterém zahynuli američtí občané. Rubio zdůraznil, že Washington preferuje diplomatické řešení, ale zároveň varoval, že prezident Donald Trump má právo a povinnost chránit svou zemi před jakoukoli hrozbou.

Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy

Američanka Shaina Montiel, která v současnosti pracuje jako učitelka speciálního vzdělávání v předměstí Los Angeles, promluvila o své zkušenosti s hantavirusem. Tímto onemocněním se nakazila v roce 1993, když jí bylo pouhých pět let a navštěvovala mateřskou školu. Tehdy se jednalo o extrémně vzácnou nemoc a lékařům trvalo dlouho, než dokázali určit správnou diagnózu.

Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.

Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

