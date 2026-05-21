Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Libor Novák

21. května 2026 16:59

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia Foto: Wikipedia

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.

Obžaloba se týká incidentu z roku 1996, kdy kubánské letectvo sestřelilo dvě civilní letadla, což vedlo k úmrtí čtyř osob a dlouhodobému zmrazení diplomatických vztahů. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun na tiskové konferenci prohlásil, že Washington by měl upustit od neustálého vyhrožování silou a potvrdil, že Peking Kubu v této situaci pevně podporuje.

Spolu s Castrem, který v době sestřelení letadel velel kubánským ozbrojeným silám, bylo obviněno dalších pět osob, přičemž za tyto delikty jim v USA hrozí doživotní vězení nebo trest smrti. Letouny patřily kubánsko-americké disidentské skupině Brothers to the Rescue a na jejich palubě zahynuli tři američtí občané, což tehdy vyvolalo obrovské pobouření mezi exulanty na Floridě.

Současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel označil celou obžalobu za čistě politický manévr, který postrádá jakýkoliv právní základ. Čínská diplomacie v této souvislosti zdůraznila, že odmítá jakékoliv pokusy vnějších sil vyvíjet tlak na Havanu pod jakoukoliv záminkou.

Podle vyjádření Pekingu by Spojené státy měly přestat používat sankce a justiční aparát jako nástroje politického donucování a zasahování do vnitřních záležitostí cizích států. Čína deklarovala plnou podporu Kubě při ochraně její národní suverenity a důstojnosti, což přichází v době, kdy Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa neustále stupňuje hospodářský tlak na ostrov.

USA nedávno zavedly nová ekonomická opatření a ropnou blokádu, která na Kubě způsobila rozsáhlé výpadky elektřiny a kritický nedostatek potravin. Trump navíc podepsal exekutivní příkaz namířený proti představitelům kubánského energetického, obranného i finančního sektoru.

Americký prezident se netají záměrem svrhnout tamní komunistický režim a po lednovém zajetí bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který v USA čelí obvinění z narkoterorismu, otevřeně prohlásil, že Kuba je připravena k pádu. Vztahy mezi Čínou a Kubou se naopak výrazně upevnily od návštěvy prezidenta Si Ťin-pchinga na ostrově v roce 2014.

O čtyři roky později se Havana oficiálně připojila k čínské globální iniciativě Pás a stezka, v rámci které Peking na ostrově financoval několik strategických infrastrukturních projektů, což zemi pomáhá čelit americké izolaci.

Raúl Castro

Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.
Raúl Castro

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

