Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.
Obžaloba se týká incidentu z roku 1996, kdy kubánské letectvo sestřelilo dvě civilní letadla, což vedlo k úmrtí čtyř osob a dlouhodobému zmrazení diplomatických vztahů. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun na tiskové konferenci prohlásil, že Washington by měl upustit od neustálého vyhrožování silou a potvrdil, že Peking Kubu v této situaci pevně podporuje.
Spolu s Castrem, který v době sestřelení letadel velel kubánským ozbrojeným silám, bylo obviněno dalších pět osob, přičemž za tyto delikty jim v USA hrozí doživotní vězení nebo trest smrti. Letouny patřily kubánsko-americké disidentské skupině Brothers to the Rescue a na jejich palubě zahynuli tři američtí občané, což tehdy vyvolalo obrovské pobouření mezi exulanty na Floridě.
Současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel označil celou obžalobu za čistě politický manévr, který postrádá jakýkoliv právní základ. Čínská diplomacie v této souvislosti zdůraznila, že odmítá jakékoliv pokusy vnějších sil vyvíjet tlak na Havanu pod jakoukoliv záminkou.
Podle vyjádření Pekingu by Spojené státy měly přestat používat sankce a justiční aparát jako nástroje politického donucování a zasahování do vnitřních záležitostí cizích států. Čína deklarovala plnou podporu Kubě při ochraně její národní suverenity a důstojnosti, což přichází v době, kdy Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa neustále stupňuje hospodářský tlak na ostrov.
USA nedávno zavedly nová ekonomická opatření a ropnou blokádu, která na Kubě způsobila rozsáhlé výpadky elektřiny a kritický nedostatek potravin. Trump navíc podepsal exekutivní příkaz namířený proti představitelům kubánského energetického, obranného i finančního sektoru.
Americký prezident se netají záměrem svrhnout tamní komunistický režim a po lednovém zajetí bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který v USA čelí obvinění z narkoterorismu, otevřeně prohlásil, že Kuba je připravena k pádu. Vztahy mezi Čínou a Kubou se naopak výrazně upevnily od návštěvy prezidenta Si Ťin-pchinga na ostrově v roce 2014.
O čtyři roky později se Havana oficiálně připojila k čínské globální iniciativě Pás a stezka, v rámci které Peking na ostrově financoval několik strategických infrastrukturních projektů, což zemi pomáhá čelit americké izolaci.
