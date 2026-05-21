Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.
Raúl Castro patřil spolu se svým bratrem Fidelem k hlavním postavám kubánské revoluce, která v padesátých letech svrhla autoritářský Batistův režim. Od samotného počátku nového uspořádání v roce 1959 zastával funkci ministra obrany a stal se hlavní tváří kubánských ozbrojených sil, které mimo jiné v roce 1961 odrazily Američany podporovanou invazi v Zálivu sviní.
Později převzal po svém bratrovi také prezidentský úřad, který vykonával mezi lety 2008 a 2019, a až do roku 2021 stál v čele Komunistické strany Kuby. Ačkoliv se z pohledu svých příznivců stal symbolem odporu proti americkému tlaku, lidskoprávní organizace připomínají, že jeho režim tvrdě potlačoval jakýkoliv domácí disent a demokratickou opozici.
Samotné obvinění se opírá o události z období takzvaného zvláštního období v devadesátých letech, kdy Kuba po rozpadu Sovětského svazu čelila hluboké hospodářské a energetické krizi. Tehdy tisíce kubánských uprchlíků riskovaly život na moři při pokusu dosáhnout břehů Floridy a exilové skupiny monitorovaly situaci z letadel.
Podle historických záznamů však tyto stroje opakovaně narušovaly kubánský vzdušný prostor a shazovaly nad ostrovem protivládní letáky. Americké úřady o těchto aktivitách věděly a obávaly se vojenské reakce Havany, k níž nakonec v roce 1996 v podobě sestřelení letadel skutečně došlo. Podle obžaloby nese Castro jako tehdejší ministr obrany za smrt posádky přímou trestní odpovědnost.
Načasování nynějšího kroku americké justice úzce souvisí se současnou kritickou situací na Kubě, která se opět ocitla bez dodávek pohonných hmot. Ostrovní stát přišel o svého hlavního energetického garanta poté, co v lednu skončil venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Nová venezuelská hlava státu Delcy Rodríguezová byla pod hrozbou tvrdých amerických cel nucena dodávky ropy na Kubu zastavit, k čemuž se připojilo i Mexiko a další země v regionu. Kubánská vláda musela nedávno přiznat, že jí nezbyly vůbec žádné zásoby nafty ani benzínu, což jen zhoršilo humanitární krizi a kritický nedostatek potravin a léků, na který již dříve upozorňovala Amnesty International.
Celý právní proces proti bývalému kubánskému vůdci má silný politický podtext, který rezonuje zejména mezi kubánsko-americkou komunitou na Floridě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že pro mnoho lidí jde o historický moment, na který čekali dlouhých pětašedesát let.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který sám z této exilové komunity pochází, otevřeně označil současnou kubánskou vládu za zkorumpovanou a vyzval k politické změně pod vedením nynějšího prezidenta Miguela Díaze-Canela. Současně se hovoří o možnosti změny režimu, což naznačuje i nedávná bezprecedentní schůzka šéfa CIA Johna Ratcliffa s představiteli kubánské administrativy.
V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.
Zdroj: Libor Novák