Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že ruské síly začaly osazovat hlavice svých raket ochuzeným uranem. Tento nález byl odhalen po dubnovém útoku v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny.
Zvýšené hodnoty radiace byly konkrétně naměřeny u nevybuchlé řízené střely typu vzduch-vzduch R-60, kterou nesl modifikovaný bezpilotní letoun Geran-2. Ruská armáda tyto drony s raketami využívá k útokům na ukrajinské vrtulníky a letadla plnící úkoly v rámci protivzdušné obrany.
Podle vyšetřovatelů z SBU byly zdrojem naměřeného záření střely s ochuzeným uranem, přičemž testy potvrdily přítomnost izotopů uranu-235 a uranu-238.
Ochuzený uran vzniká jako vedlejší produkt při obohacování uranu a díky své vysoké hustotě, která zhruba dvaapůlkrát převyšuje hustotu oceli, se na bojišti využívá především pro prorážení silného pancéřování.
Nebezpečnou zásilku na místě zajistily speciální jednotky SBU společně s pyrotechniky Státní služby pro mimořádné události a ukrajinskou armádou, které následně hlavici bezpečně transportovaly do skladu radioaktivního odpadu.
V těsné blízkosti nalezené munice byla naměřena úroveň gama záření dosahující 12 mikro-sievertů za hodinu, což výrazně překračuje přirozené radiační pozadí a znamená přímé ohrožení lidského zdraví.
Vzhledem k toxicitě a radioaktivitě tohoto materiálu vydala SBU varování pro ukrajinské občany, aby byli extrémně opatrní při jakémkoliv nálezu trosek z bezpilotních letounů, střel či jiné munice.
Největší nebezpečí podle úřadů představují poškozené nebo ohořelé zbytky střel, ze kterých se může do okolí uvolňovat nebezpečný radioaktivní prach ohrožující lidi i životní prostředí.
Celý případ na místě dokumentují kriminalisté tajné služby, kteří zahájili předběžné vyšetřování pro podezření ze spáchání válečných zločinů. Právní kroky jsou vedeny na základě článku 438 trestního zákoníku Ukrajiny, přičemž na procesní postup celého řízení dohlíží Černihivská regionální prokuratura.
Zdroj: Lucie Podzimková