Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Libor Novák

20. května 2026 10:54

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem
Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem Foto: MFA Russia

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

Během Trumpovy návštěvy v Pekingu jednali představitelé dvou největších světových ekonomik o celé řadě zásadních témat, která zahrnovala obchod, investice, konflikt v Íránu nebo otázku Taiwanu. Středeční program ruské státní návštěvy začal nejprve v užším formátu za účasti menšího počtu delegátů, což umožnilo projednat citlivé záležitosti. Následně rozhovory pokračovaly v širším složení a celé oficiální jednání obou delegací skončilo kolem druhé hodiny odpolední místního času.

Po skončení hlavního bloku rozhovorů se oba prezidenti zúčastnili slavnostního podpisu řady bilaterálních dokumentů. Tyto dohody pokrývají širokou škálu oblastí od technologií a vzájemného obchodu až po vědecký výzkum a ochranu duševního vlastnictví. Čínská státní média potvrdila, že mezi podepsanými texty bylo také prodloužení smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci, jejíž historie se začala psát před pětadvaceti lety.

Si Ťin-pching po podpisovém aktu prohlásil, že vztahy mezi Pekingem a Moskvou dosáhly nejvyšší úrovně komplexního strategického partnerství. Ve svém projevu zároveň vyzval obě země, aby společně čelily jakýmkoli formám jednostranného nátlaku a šikany na mezinárodní scéně. Čínský prezident tak navázal na svá slova z úvodu setkání, kdy varoval před rizikem, že by se globální společenství mohlo vrátit k zákonu džungle.

V souvislosti s napjatou situací na Blízkém východě čínský vůdce zdůraznil, že další eskalace nepřátelství je nepřípustná a za nejvyšší prioritu označil okamžité a komplexní příměří. Vladimir Putin ve svém úvodním vystoupení rovněž ocenil vzájemné vztahy a označil je za bezprecedentně vysoké. Ruský prezident ujistil čínskou stranu, že Moskva zůstává spolehlivým dodavatelem energetických surovin i v době probíhající blízkovýchodní krize, a zároveň pozval svého partnera na návštěvu Ruska v příštím roce.

Program návštěvy zahrnoval také neformální setkání u čaje v areálu Čung-nan-chaj, bývalé císařské zahradě, která dnes slouží jako sídlo vedení Komunistické strany Číny. Podobný formát schůzky zvolili oba státníci už během své předchozí schůzky v květnu roku 2024, kdy během uvolněné konverzace v zahradách odložili kravaty. Kromě nejvyšších představitelů států jsou naplánovány také rozhovory mezi čínským ministrem zahraničí Wang I a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Pro ruského prezidenta představují bilaterální obchod a investice klíčové body programu, protože ruská ekonomika silně pociťuje dopady mezinárodních sankcí uvalených kvůli pokračující válce na Ukrajině. Čína je v současnosti největším obchodním partnerem Ruské federace a odebírá téměř polovinu veškerého ruského exportu ropy. Od začátku konfliktu na Ukrajině navíc do čínských pohraničních měst proudí velké množství ruských rublů, které zde obyvatelé utrácejí za nejrůznější zboží od sankcionovaných automobilů až po služby na kosmetických klinikách.

Na rozdíl od často napjatých a konkurenčních vztahů mezi Washingtonem a Pekingem dávají Putin a Si Ťin-pching dlouhodobě najevo své osobní pouto. Vzájemně se označují za drahé a staré přátele, což se potvrdilo i během středečních uvítacích projevů. Ruský prezident v této souvislosti připomněl staré čínské přísloví, podle kterého člověku i jediný den odloučení od blízkého přítele připadá dlouhý jako tři podzimy.

Celkové uspořádání a atmosféra pekingských schůzek jsou mezinárodními pozorovateli často vnímány jako přímý ukazatel toho, jak velký význam čínský prezident svým hostům přisuzuje. Výsledky a symbolika nynějšího rusko-čínského summitu jsou podrobovány obzvláště detailnímu zkoumání právě kvůli tomu, jak těsně následují po Trumpově návštěvě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotazy státních médií ohledně srovnání obou návštěv reagoval prohlášením, že takové porovnání není jednoduché, protože ne všechno je viditelné na povrchu. Mainstreamová diplomacie podle něj spočívá v obsahu jednání, nikoli v samotném ceremoniálu.

V době, kdy se Peking připravoval na příjezd ruské delegace, čínské ministerstvo obchodu oficiálně potvrdilo velký kontrakt na nákup dvou set letadel Boeing od amerického výrobce. Čína bude zároveň usilovat o prodloužení obchodní dohody se Spojenými státy, která byla uzavřena minulý rok v Kuala Lumpuru. Toto prohlášení ministerstva bylo vůbec prvním oficiálním potvrzením obří letecké zakázky ze strany Pekingu, o níž přitom Donald Trump hovořil již během své minulý týden skončené cesty.

Ruská tisková agentura Interfax v souvislosti s diplomatickou aktivitou v regionu uvedla, že mluvčí Kremlu nevyloučil možnost podzimního setkání mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem. K této schůzce by mohlo dojít v listopadu, kdy se oba prezidenti pravděpodobně zúčastní summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří, který bude hostit právě Čína.

včera

Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby

Související

Vladimir Putin

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

Více souvisejících

Vladimír Putin Si Ťin-pching Čína

Aktuálně se děje

před 56 minutami

Nemocnice Na Bulovce

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

před 1 hodinou

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

před 3 hodinami

Nuuk

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

král Jindřich VIII.

Stalo se před 490 lety. Král Jindřich VIII. nechal popravit svou manželku

Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby

Pohraniční město Suej-fen-che, které leží v ekonomicky oslabené průmyslové oblasti na severovýchodě Číny, se stalo mikrokosmem vyvíjejících se obchodních vztahů mezi Pekingem a Moskvou. Od vypuknutí plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a následného prohlášení obou lídrů o partnerství bez hranic se vazby mezi oběma státy výrazně prohloubily. Bilaterální obchod dosahuje rekordních maxim, což vyvolává nevoli západních představitelů, kteří Peking obviňují z poskytování ekonomické záchranné sítě pro Moskvu. Čína však západní sankce odmítá s tím, že neodpovídají mezinárodnímu právu, a trvá na tom, že běžná spolupráce mezi čínskými a ruskými podniky by neměla být omezována.

včera

Ilustrační foto

Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy

Klimatický fenomén El Niño se v Tichém oceánu formuje výrazně rychleji, než vědci původně předpokládali. Podle nejnovější aktualizace Centra pro předpověď klimatu (CPC), které spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), navíc rapidně rostou šance, že by tento jev mohl do podzimu či zimy dosáhnout historické síly. Meteorologové v této souvislosti podle CNN hovoří o možnosti vzniku vzácného takzvaného super El Niña, přičemž pravděpodobnost, že anomálie dosáhne silné nebo velmi silné intenzity, je aktuálně odhadována na 66 procent.

Aktualizováno včera

včera

WHO

WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.

včera

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.

včera

Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy