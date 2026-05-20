Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Libor Novák

20. května 2026 11:42

Nemocnice Na Bulovce Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

Celá logistická operace i následná lékařská péče budou probíhat v pražské Fakultní nemocnici Bulovka za dodržení extrémně přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření, která odpovídají mezinárodním protokolům. Bulovka je specializovaným pracovištěm určeným pro zvládání vysoce nebezpečných nákaz, disponuje týmem zkušených odborníků, speciálními izolačními prostory a technickým zázemím pro bezpečnou péči o takto sledované pacienty. Kromě České republiky bylo v rámci stejných preventivních opatření osloveno také Německo, kam byla transportována další část amerických zdravotníků.

O detailech celé akce informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na středečním brífinku, kde vystoupil společně s primářkou kliniky infekčních nemocí na Bulovce Hanou Roháčovou, náměstkem pražské záchranné služby Zdeňkem Křivánkem a zástupcem hlavní hygieničky Matyášem Fošumem. Šéf resortu uvedl, že o přijetí lékaře rozhodl po konzultaci s ostatními členy vlády na základě principu solidarity. Ministerstvo zdravotnictví v této věci přímo kontaktovalo americké velvyslanectví v Praze, které o pomoc požádalo. Volba padla pouze na Česko a Německo kvůli jejich vysokému renomé v oblasti řešení vysoce infekčních onemocnění.

Pacient bude z Ugandy přepraven speciálním leteckým spojem přímo na Letiště Václava Havla, přičemž jeho přílet na pražské ruzyňské letiště je očekáván ve večerních hodinách. Během letu bude muž umístěn v uzavřeném biologickém boxu. Na letišti si ho převezme Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, která zajistí jeho bezpečný transport na Bulovku. Ministr Vojtěch před novináři výslovně potvrdil, že veškeré finanční náklady spojené s transportem a zdravotní péčí kompletně uhradí americká strana.

Vojtěch zároveň veřejnost ujistil, že jak pražské letiště, tak záchranáři jsou na podobné krizové scénáře dlouhodobě připraveni, přičemž v České republice se nejedná o první případ podezření na ebolu. Náměstek pražské záchranky Zdeněk Křivánek doplnil, že se záchranáři na obdobný typ zásahu shodou okolností nedávno prakticky cvičili právě v součinnosti s infektology z Bulovky. Na místě tak budou operovat výhradně speciální, vycvičené a adekvátně vybavené týmy, které mají detailně zpracované všechny možné varianty vývoje situace.

Za vstřícný krok a rychlou reakci již české straně oficiálně poděkovalo Velvyslanectví USA v Praze. Americký velvyslanec vyjádřil hlubokou vděčnost české vládě, zejména premiérovi Andreji Babišovi, ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a všem zúčastněným zdravotníkům. Podle vyjádření ambasády na síti X byla tato rychlá akce možná jen díky špičkové lékařské odbornosti v České republice, specializovaným zařízením a dlouholeté tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi oběma státy.

13. května 2026 12:46

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

WHO

WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.
Ebola, ilustrační fotografie

Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.

Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

Zdroj: Libor Novák

