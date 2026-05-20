Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.
Návštěva přichází v době, kdy pokračují diplomatická jednání mezi USA, Dánskem a Grónskem, která mají vyřešit krizi vyvolanou dřívějšími Trumpovými hrozbami o vojenském záboru tohoto autonomního dánského území. Ačkoli americký prezident možnost násilného převzetí ostrova následně vyloučil a byla zřízena pracovní skupina, dohody zatím nebylo dosaženo. Grónský ministr zahraničí Mute Egede v této souvislosti uvedl, že Spojené státy se svých cílů na získání území nevzdaly. Podle dřívějších informací usilují USA o posílení své vojenské přítomnosti v oblasti.
Landry, který zastává také úřad guvernéra Louisiany a do funkce zmocněnce byl jmenován v prosinci 2025, přicestoval s malým doprovodem na obchodní summit a plánuje se zúčastnit otevření nového konzulátu USA v hlavním městě Nuuku. Součástí jeho delegace je i americký lékař, který dánské televizi TV2 sdělil, že přijel dobrovolně posoudit zdravotní potřeby v Grónsku. Tento krok ostře zkritizovala grónská ministryně zdravotnictví Anna Wangenheim, která jej označila za hluboce problematický. Již v únoru Trump nabídl vyslání americké nemocniční lodi, což grónské vedení odmítlo.
Při úterním vystoupení na byznysové akci Future Greenland Landry prohlásil, že předchozí americké administrativy Grónsko ignorovaly a na mapu ho vrátil až Donald Trump. Na dotaz, zda chce prezident toto území stále připojit k USA, odpovědil, že se na to novináři musí zeptat přímo Trumpa. Podle expertů z Dánského institutu pro mezinárodní studia představuje Landryho současný smířlivý tón změnu taktiky, kdy se Washington snaží Grónce spíše získat na svou stranu než je do něčeho nutit.
Získat si důvěru místních obyvatel však pro amerického zmocněnce zůstává obtížným úkolem. Část grónských podnikatelů a politiků setkání s ním odmítla kvůli přetrvávající nedůvěře a pocitu ohrožení z uplynulých měsíců. Někteří tamní poslanci se neplánují zúčastnit ani čtvrtečního otevření nové výškové budovy amerického konzulátu v centru Nuuku, které někteří místní přezdívají Trump Towers. Podle nich je Landryho hlavním úkolem pomoci americkému prezidentovi Grónsko získat, což samo o sobě považují za velmi vážné.
Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.
Zdroj: Libor Novák