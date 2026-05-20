Americký finančák nikdy nesmí zpětně kontrolovat Trumpova daňová přiznání

Americká vnitřní daňová služba (IRS) nebude po prezidentu Donaldu Trumpovi, jeho rodině ani po společnosti Trump Organization vymáhat doplatky na daních. Vyplývá to z dohody o narovnání, kterou v úterý oznámilo ministerstvo spravedlnosti Spojených států.
Tento krok je výsledkem právní bitvy, která začala v lednu, kdy Trump se svými syny Ericem a Donaldem mladším zažaloval daňový úřad kvůli úniku svých daňových přiznání do médií a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů. Za samotný únik finančních dat Trumpa a dalších bohatých Američanů byl již v roce 2023 uznán vinným bývalý externí spolupracovník IRS, který byl následně odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody.
Prezident Trump v pondělí svou žalobu proti daňovému úřadu stáhl výměnou za to, že vláda zřídí speciální fond ve výši 1,7 miliardy dolarů. Tento fond, označovaný jako „fond proti zneužívání státní moci“, má sloužit ke kompenzacím pro Trumpovy politické spojence, kteří jsou přesvědčeni, že byli během předchozí administrativy prezidenta Joea Bidena nespravedlivě stíháni.
Sám Donald Trump přitom nemá na finanční odškodnění z tohoto fondu nárok. Zástupci Demokratické strany vznik fondu ostře odsoudili a označili ho za nelegální zdroj peněz, který má z kapes daňových poplatníků odměňovat věrné stoupence republikánského prezidenta.
Součástí dohody o narovnání je také dodatek, který podepsal úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche. Podle tohoto dokumentu má IRS navždy zakázáno vymáhat jakékoli daňové pohledávky vůči Trumpovi, jeho rodinným příslušníkům nebo jeho firmám, které byly rozpracované či nevyřízené k datu uzavření dohody, tedy k osmnáctému květnu.
Donald Trump je prvním americkým prezidentem v novodobé historii, který odmítl veřejně poskytnout svá daňová přiznání, což v minulosti opakovaně zdůvodňoval tím, že v jeho záležitostech stále probíhá daňový audit ze strany IRS.
Úřadující ministr spravedlnosti Blanche, který dříve působil jako Trumpův osobní právník, v úterý vystoupil před senátním výborem, kde existenci kompenzačního fondu obhajoval. Důrazně odmítl tvrzení demokratů, že finanční prostředky budou přidělovány výhradně republikánům nebo prezidentovým přátelům. Podle jeho vyjádření může o odškodnění požádat kdokoli v zemi, kdo se domnívá, že se stal obětí zneužití státních institucí k politickému boji.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.
Zdroj: Libor Novák