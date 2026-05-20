Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Libor Novák

20. května 2026 20:47

Hormuzský průliv Foto: NASA

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

Rozhodnutí, která v těchto dnech učiní zemědělci a vládní kabinety ohledně používání hnojiv, dovozu, financování a výběru plodin, budou mít zásadní vliv na budoucí vývoj. Podle zástupců zmíněné specializované agentury OSN se právě v těchto momentech rozhoduje o tom, zda ceny potravin dramaticky stoupnou na konci letošního roku, nebo na začátku roku 2027. Hlavní ekonom organizace Maximo Torero proto vyzval státy, aby začaly vážně přemýšlet o zvýšení své odolnosti vůči tomuto ekonomickému tlaku a minimalizovaly potenciální dopady.

Následky současného blízkovýchodního konfliktu se v globálním měřítku projevují již nyní. Index cen potravin, který FAO každý měsíc sestavuje a který sleduje změny u mezinárodně obchodovaných potravinářských komodit, vykazuje vytrvalý růst. V dubnu se tato hodnota zvýšila již třetí měsíc v řadě, přičemž hlavními tahouny zdražování jsou vysoké náklady na energie a logistické komplikace spojené s válkou v Íránu.

Celý ekonomický otřes se podle odborníků bude rozvíjet postupně v několika na sebe navazujících fázích. Prvotní náraz pocítil energetický sektor, ze kterého se napětí přelévá do oblasti výroby a distribuce průmyslových hnojiv. Následovat bude zdražení osiv, což v konečném důsledku povede k nižším sklizním. Tento řetězec událostí nakonec zasáhne ceny základních zemědělských komodit a vyústí ve vysokou potravinovou inflaci, kterou nejvíce pocítí samotní zákazníci v obchodech.

Největšímu riziku čelí chudší rozvojové země v Asii, Africe a Latinské Americe, kde mají lidé již nyní velké potíže zajistit si dostatek základních potravin. Tyto regiony jsou na fungování blízkovýchodních tras existenčně závislé, jelikož z této oblasti tradičně nakupují dusíkatá hnojiva pro své zemědělství. Jakýkoliv dlouhodobý výpadek dodávek tak může v těchto částech světa bezprostředně ohrozit potravinovou bezpečnost.

Varování mezinárodní organizace přišlo pouhý den poté, co Evropská komise představila svůj dlouho očekávaný akční plán pro oblast hnojiv. Brusel v něm sází především na dlouhodobá řešení, mezi která patří intenzivnější využívání a recyklace hnoje a dalšího zemědělského odpadu. Tento krok má pomoci udržet produkci a stabilizovat situaci na evropském trhu, avšak jeho reálné dopady se projeví až v delším časovém horizontu.

Evropský plán nicméně zcela pominul nejrychlejší administrativní nástroje, které mohly evropským zemědělcům náklady na hnojiva okamžitě snížit. Unijní orgány se rozhodly ponechat beze změny stávající uvalené tarify na dovoz hnojiv z Ruska a Běloruska a nepřistoupily ani k dočasnému pozastavení uniční uhlíkové daně na hranicích. Tato rychlá opatření se ukázala jako politicky příliš citlivá, než aby je unijní špičky schválily.

Vzhledem k vážnosti situace vyzvala Organizace pro výživu a zemědělství vlády po celém světě k nalezení alternativních obchodních tras, které by Hormuzský průliv dokázaly obejít. Státy by se podle doporučení agentury měly vyvarovat zavádění jednostranných exportních omezení a zajistit, aby žádné obchodní restrikce neohrozily humanitární dodávky potravin do nejvíce postižených oblastí.

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo

Návštěva íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího v Pekingu, která se uskutečnila jen několik dní před plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do čínské metropole, vyvolává otázky o roli Číny jako možného mírového zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že dosavadní diplomatické snahy nedokázaly zajistit trvalý konec války ohrožující globální ekonomiku, hledají Teherán i Washington cestu ven z konfliktu. Čína se díky svým úzkým vazbám na Írán i otevřené lince do Washingtonu jeví jako logický kandidát na tuto roli.

Americká justice se chystá k zásadnímu právnímu a diplomatickému kroku, který může výrazně vyostřit vztahy mezi Washingtonem a Havanou. Podle dostupných informací ministerstvo spravedlnosti Spojených států připravuje obžalobu proti čtyřiadevadesátiletému bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi. Očekává se, že oficiální oznámení obvinění představitelé amerických úřadů zveřejní během ceremoniálu věnovaného uctění památky obětí incidentu z devadesátých let.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

Vladimír Putin dorazil do Číny, setkal se se Si Ťin-pchingem

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

Do Prahy míří Američan s podezřením na ebolu. Bude hospitalizován na Bulovce

Česká republika se připravuje na preventivní přijetí amerického lékaře, který v Ugandě přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti X zdůraznilo, že se nejedná o potvrzený případ nákazy a dotčený zdravotník aktuálně nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Jeho převoz do tuzemska má čistě preventivní charakter a slouží k hospitalizaci a následnému pozorování v izolaci, která by měla trvat přibližně tři týdny. Pro českou veřejnost je riziko šíření této nebezpečné infekce nulové.

Putin dorazil do Číny. Si Ťin-pching ho přivítal stejně jako Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching přivítal ve Velké síni lidu s veškerými vojenskými poctami ruského prezidenta Vladimira Putina. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremonii doprovázela vojenská hudba hrající státní hymny obou zemí a přítomné děti mávaly ruskými a čínskými vlajkami a provolávaly uvítací hesla. Celá scéna velmi připomínala situaci z minulého týdne, kdy čínská strana organizovala velkolepé přijetí pro šéfa Bílého domu.

Přeneseme válku daleko za hranice blízkovýchodního regionu, varoval Írán USA

Íránské revoluční gardy adresovaly Spojeným státům ostrou výhrůžku, ve které varují před rozšířením válečného konfliktu daleko za hranice blízkovýchodního regionu. Radikální vojenské křídlo Teheránu tak reagovalo na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta JD Vance. Trump totiž veřejně zopakoval, že Írán žadoní o dohodu, a zároveň prozradil, že v pondělí chyběla pouhá hodina do chvíle, než by nařídil spuštění nových masivních vojenských úderů na íránské cíle.

Trumpův zájem o Grónsko neochabl. Na ostrov poslal svého vyslance

Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Grónsko Jeff Landry zahájil svou první návštěvu tohoto arktického ostrova. Podle svých slov přijel na přátelskou misi s cílem navázat vztahy, naslouchat a učit se. Cesta, která se koná bez oficiálního pozvání, však vyvolala napětí. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen po pondělním setkání s Landrym a americkým velvyslancem v Dánsku Kenem Howerym zopakoval, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a mají právo na sebeurčení. Doplnil sice, že schůzka měla dobrý tón, ale odmítl jakékoli paralelní diskuse mimo probíhající rozhovory na nejvyšší úrovni.

CNN: Rusko na Ukrajině prohrává a Čína už si toho všimla

Podle globálního analytika CNN Bretta McGurka, který působil ve vysokých bezpečnostních funkcích za několika amerických prezidentů, čínský prezident Si Ťin-pching během nedávných rozhovorů v Pekingu poznamenal, že by Vladimir Putin mohl jednou litovat své invaze na Ukrajinu. Vývoj na bojišti naznačuje, že má čínský vůdce pravdu. To otevírá novou příležitost pro diplomacii Donalda Trumpa, která by však měla stavět na jiném přístupu než doposud.

Británie oplakává zesnulou vojačku. Tragédie se stala na show ve Windsoru

Nové podrobnosti o úmrtí člena britské armády během jezdecké show ve Windsoru se objevily v ostrovních médiích. Pád z koně nepřežila čtyřiadvacetiletá vojačka, která se v minulosti zúčastnila i korunovace krále Karla III. Není tedy divu, že panovník na smutnou zprávu také reagoval.

