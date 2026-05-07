Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Americký návrh má 14 bodů

Lucie Podzimková

7. května 2026 9:08

Donald Trump
Donald Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem bude brzy u konce. Většina lidí podle slov šéfa Bílého domu rozumí jeho snahám ukončit jaderné ambice Teheránu. Írán se americkým mírovým návrhem stále zabývá, informovala britská BBC. 

Trump ve středu večer během republikánské kampaně v americkém státě Georgia řekl, že je optimistický ohledně brzkého konce války. Nechal se zároveň slyšet, že většina lidí souhlasí s tím, že bylo správné zasáhnout a zabránit Teheránu v zisku jaderné zbraně. 

Americký prezident už v předchozím průběhu středečního dne sdělil, že Spojené státy měly velmi dobré rozhovory s Íránem během posledních 24 hodin. Dohoda je podle Trumpa možná. Spoluobčanům zároveň vzkázal, že jakékoliv útrapy - například kvůli zvýšeným cenám pohonných hmot - budou jen krátkodobé. 

Podle článku amerického webu Axios věří Trumpova administrativa, že se blíží dohodě na čtrnáctibodovém memorandu, které by stanovilo časovou osu pro následné jaderné rozhovory. Washington navrhuje pozastavení obohacování uranu, zrušení některých sankcí a obnovení svobodné plavby v Hormuzském průlivu. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí řekl státním médiím, že o americkém návrhu se stále diskutuje. Jako první bude o rozhodnutí Teheránu informován Pákistán jako prostředník v diplomatických jednáních. "Američané v této válce nic nezískají," vzkázal mluvčí íránské národní bezpečností a zahraniční rady Ebrahim Rezaei. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří. 

5. května 2026 15:22

Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání

