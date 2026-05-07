Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Americký návrh má 14 bodů

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem bude brzy u konce. Většina lidí podle slov šéfa Bílého domu rozumí jeho snahám ukončit jaderné ambice Teheránu. Írán se americkým mírovým návrhem stále zabývá, informovala britská BBC.
Trump ve středu večer během republikánské kampaně v americkém státě Georgia řekl, že je optimistický ohledně brzkého konce války. Nechal se zároveň slyšet, že většina lidí souhlasí s tím, že bylo správné zasáhnout a zabránit Teheránu v zisku jaderné zbraně.
Americký prezident už v předchozím průběhu středečního dne sdělil, že Spojené státy měly velmi dobré rozhovory s Íránem během posledních 24 hodin. Dohoda je podle Trumpa možná. Spoluobčanům zároveň vzkázal, že jakékoliv útrapy - například kvůli zvýšeným cenám pohonných hmot - budou jen krátkodobé.
Podle článku amerického webu Axios věří Trumpova administrativa, že se blíží dohodě na čtrnáctibodovém memorandu, které by stanovilo časovou osu pro následné jaderné rozhovory. Washington navrhuje pozastavení obohacování uranu, zrušení některých sankcí a obnovení svobodné plavby v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí řekl státním médiím, že o americkém návrhu se stále diskutuje. Jako první bude o rozhodnutí Teheránu informován Pákistán jako prostředník v diplomatických jednáních. "Američané v této válce nic nezískají," vzkázal mluvčí íránské národní bezpečností a zahraniční rady Ebrahim Rezaei.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Související
Trump znovu nepochopitelně kritizoval papeže. Rubio právě míří do Vatikánu
Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují
Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké) , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 38 minutami
V Praze opět explodoval bankomat. Pachatele hledal i vrtulník
před 1 hodinou
Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Americký návrh má 14 bodů
před 1 hodinou
Dobré zprávy z Českého Švýcarska. Stupeň požárního poplachu se snížil
před 3 hodinami
Počasí o víkendu přinese další letní den. Může dojít i na bouřky
včera
Opilý strojvedoucí zapomínal otevírat dveře. Nadýchal přes dvě promile
včera
Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů
včera
Princezna Eugenie bude trojnásobnou maminkou. Gratuloval jí i král
včera
Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku
včera
Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku
včera
Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější
včera
Zemřel televizní revolucionář Ted Turner, zakladatel americké CNN
včera
Bouřky si opět vyžádaly varování. Hrozí až do půlnoci, upozornil ČHMÚ
včera
Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného
včera
Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo
včera
Vědci řeší novou záhadu. Objevili atmosféru na planetě, kde to teoreticky nemělo být možné
včera
Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?
včera
Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové
včera
Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech
včera
Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit
včera
MV Hondius pluje k evropským břehům. Na palubu míří lékaři, Kanárské ostrovy lodi nedovolí zakotvit
Regionální vláda Kanárských ostrovů se důrazně postavila proti plánu nechat u svých břehů zakotvit luxusní výletní loď MV Hondius. Toto plavidlo je v současné době zasaženo vypuknutím nákazy nebezpečným hantavirem. Předseda tamní vlády Fernando Clavijo vyjádřil v této souvislosti značné obavy o bezpečnost obyvatel souostroví.
Zdroj: Libor Novák