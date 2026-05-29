Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem

Americký prezident Donald Trump nechal mezi své spojence včetně Izraele rozeslat návrh mírové dohody s Íránem. Tento krok přichází v době, kdy se obě strany konfliktu snaží zabránit tomu, aby nová porušení příměří eskalovala mimo kontrolu a zhatila možnost dosažení konečné shody. V úsilí o urychlení probíhajících vyjednávání má v pátek pákistánský ministr zahraničí Mohammad Ishaq Dar odletět do Washingtonu, kde se setká se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.
Křehkost celé situace podtrhl čtvrteční incident, kdy Teherán zaútočil na americkou leteckou základnu v Kuvajtu poté, co Washington zasáhl proti íránským bezpilotním letounům poblíž Hormuzského průlivu. Vyjednavači obou stran nadále odmítají ustoupit v posledních sporných bodech. Přestože se očekávalo, že Trumpova středeční vládní schůze přinese posun, prezident podle dostupných informací prohlásil, že potřebuje ještě několik dní na zvážení celého textu.
Rozeslaný koncept se zásadně neliší od verze, která na Blízkém východě koluje již několik dní. Počítá s otevřením Hormuzského průlivu pro obchodní dopravu, ukončením americké blokády íránských přístavů a uvolněním zmrazených íránských aktiv v hodnotě až dvanácti miliard dolarů. Cílem je, aby se komerční plavba v průlivu vrátila na předválečnou úroveň do třiceti dnů a aby začala šedesátidenní lhůta pro rozhovory o budoucnosti íránského jaderného programu.
Budoucí rozhovory by se měly zaměřit na zásoby vysoce obohaceného uranu, časově omezené pozastavení dalšího obohacování a zavedení dohledu ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Írán by se měl v rámci této dohody zároveň vzdát využívání jaderných zbraní. Americký viceprezident JD Vance potvrdil, že shoda je blízko, ale vyjednávání se stále zadrhávají na přesných formulacích ohledně jaderných zásob, přičemž Čína mezitím tlačí na to, aby jakoukoli budoucí dohodu ratifikovala Rada bezpečnosti OSN.
Pro Izrael je současná podoba dokumentu velmi těžko přijatelná, protože odkládá pevné jaderné závazky ze strany Teheránu a navíc požaduje, aby trvalé příměří zahrnovalo také Libanon. Americký text je oproti íránské verzi méně konkrétní v otázce rušení sankcí na vývoz ropy a petrochemických produktů a striktně vyžaduje bezplatnou plavbu v Hormuzském průlivu. Írán se totiž pokouší mimo hlavní dohodu vyjednat separátní smlouvu s Ománem, která by umožnila zavedení poplatků za navigační služby.
Na tyto snahy reagoval Donald Trump varováním, že Spojené státy vojensky zasáhnou proti Ománu, pokud na dohodu o mýtném s Teheránem přistoupí, což vyvolalo mezi ománskými diplomaty šok a hněv. Americký ministr financí Scott Bessent rovněž pohrozil zavedením sankcí proti Ománu nebo jakékoli jiné zemi, která by zavedení poplatků v průlivu pomáhala realizovat. Washington navíc uvalil sankce na nově vznikající íránský úřad pro Perský záliv, který se plavbu v oblasti pokouší kontrolovat.
Námořnictvo íránských Islámských revolučních gard mezitím vydalo prohlášení, v němž potvrdilo svou kontrolu nad průlivem a uvedlo, že během posledních čtyřiadvaceti hodin povolilo průjezd šestadvaceti obchodním lodím a tankerům. Gardy zdůraznily, že žádost o povolení k průjezdu je povinná a jakákoli jiná trasa bude považována za narušení bezpečnosti. Během středeční noci již íránské síly zasáhly proti čtyřem lodím, které se pokusily proplout s vypnutými transpondéry, přičemž dvě plavidla zastavily a dvě donutily k návratu.
Dosavadní potyčky mezi USA a Íránem sice nepřerušily nepřímé diplomatické kontakty zprostředkované Pákistánem a Katarem, avšak pokud se provozovatelé tankerů pokusí proplouvat bez íránského svolení, hrozí kolaps příměří, které platí od osmého dubna. Nervozita na trzích se projevila i na cenách ropy, které ve čtvrtek ráno vzrostly o dvě procenta, stále se však drží pod hranicí sta dolarů za barel. Íránský náměstek ministra zahraničí Ali Bagheri navíc z Moskvy vzkázal, že Teherán požaduje bezpodmínečné uvolnění zmrazených financí přímo na íránské bankovní účty.
Uvnitř samotného Íránu roste napětí ohledně toho, zda je vyjednávání s Trumpem správným krokem. Nejvyšší vůdce země Modžtaba Chameneí vyzval tamní představitele, aby vnitřní neshody nepřerostly v hluboké rozepře, a apeloval na parlament, který je v současné době uzavřen, aby se přednostně zabýval ekonomickými problémy obyvatelstva. Chameneí prohlásil, že Spojené státy a Izrael se snaží srazit Írán na kolena a že nepřátelským plánem je vytvořit v zemi rozkol a destrukci, což má kompenzovat jejich vojenské neúspěchy.
Mezinárodní společenství vnímá Omán jako západního spojence s dlouhodobým závazkem k moderování blízkovýchodních konfliktů, který sice o budoucnosti průlivu s Íránem jedná, ale nepodporuje zavedení mýtného ani tvrdé zásahy do svobodné plavby. Místní ománská média o Trumpových hrozbách vůbec neinformovala. V samotném Íránu mezitím pokračují tvrdé represe vůči domácímu obyvatelstvu.
Organizace Amnesty International zveřejnila zprávu, podle které íránské úřady od zahájení americké a izraelské ofenzívy z osmadvacátého února zatkly již více než šest tisíc lidí. Mezi zadrženými jsou demonstrující občané, novináři, právníci, obránci lidských práv, političtí disidenti a také příslušníci etnických či náboženských menšin.ld tr
Související
Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
před 2 hodinami
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
před 3 hodinami
Trump poslal spojencům návrh mírové dohody s Íránem
před 3 hodinami
Ruský dron po nárazu vybuchl. Moskva překročila hranice, zní uvnitř EU
před 4 hodinami
Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných
před 6 hodinami
Počasí může být po víkendu bouřlivé, ukazuje předpověď
včera
Zemřela herečka a zpěvačka Věra Nerušilová
včera
MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil
včera
Viníci smrti herce Perryho potrestáni. Za mříže půjde i jeho osobní asistent
včera
Víkendové počasí bude cyklonálního charakteru. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Za Orbána by to bylo nemyslitelné. Maďarsko se připojí k EPPO
včera
Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?
včera
Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu
včera
Diplomacie nedokáže Rusko zastavit, Ukrajina ho proto musí brzdit údery, řekl Zelenskyj
včera
Kallasová: Dynamika války se obrací ve prospěch Ukrajiny, Rusko se ocitá v defenzivě
včera
Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven
včera
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
včera
Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů
včera
Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU
včera
Na Ukrajině bylo zabito půl milionu ruských vojáků, tvrdí britská rozvědka
Bilance padlých ruských vojáků od začátku invaze na Ukrajinu před více než čtyřmi lety dosáhla podle nových dat britské zpravodajské služby GCHQ téměř půl milionu. Ředitelka úřadu Anne Keast-Butlerová ve svém premiérovém projevu v čele instituce upozornila, že okupační armáda poprvé od závěru roku 2022 vykazuje na frontě zřetelný ústup. Tyto vládní údaje jsou znatelně vyšší než statistiky nezávislých exilových titulů Mediazona a Meduza, které na základě analýz dědických spisů dosud uváděly 352 tisíc mrtvých. Podle šéfky britské rozvědky však nejnovější poznatky potvrzují, že realita už atakuje půlmilionovou hranici.
Zdroj: Libor Novák