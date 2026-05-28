Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump podal v Miamu upravenou žalobu na ochranu osobnosti proti deníku Wall Street Journal (WSJ), ve které požaduje odškodné ve výši nejméně 10 miliard dolarů. Reaguje tak na rozhodnutí federálního soudce Darrina P. Gaylese, který v dubnu původní verzi žaloby zamítl kvůli právním nedostatkům s tím, že Trump nesplnil právní standard vyžadovaný u veřejně známých osob. Nová žaloba je součástí širší řady právních kroků, které hlava státu osobně vede proti mediálním domům, což kritici označují za nátlakovou kampaň vůči novinářům.
Podstatou sporu je článek listu patřícího do vydavatelského impéria Ruperta Murdocha, který popisoval narozeninové přání pro usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a uváděl, že text nese Trumpův podpis.
Současný prezident i jeho právní zástupci tvrdí, že toto přání bylo zfalšované, a to i přesto, že jej dříve zveřejnili zákonodárci vyšetřující Epsteinův případ. V upravené stížnosti Trumpovi právníci uvádějí, že vydavatelé bezohledně ignorovali pravdu a záměrně se vyhýbali jejímu zjištění, čímž svému klientovi způsobili masivní finanční i reputační škody.
Žaloba podaná u federálního soudu na Floridě míří konkrétně proti Rupertu Murdochovi, společnostem Dow Jones a News Corp, jejich generálnímu řediteli Robertu Thomsonovi a také proti dvěma reportérům deníku, Khajeeje Safdarové a Josephu Palazzolovi. Společnost Dow Jones se proti nařčení ohradila a deklarovala plnou důvěru v přesnost a důslednost své novinářské práce, kterou hodlá u soudu rázně hájit.
Jeffrey Epstein zemřel v newyorské vězeňské cele v roce 2019 a jeho případ vyvolal množství konspiračních teorií mezi Trumpovými příznivci, kteří byli přesvědčeni, že úřady kryjí Epsteinovy vazby na vlivné osobnosti. Sám Trump dlouhodobě deklaruje, že se s finančníkem rozešel ještě předtím, než jeho kriminální činnost v roce 2006 poprvé veřejně vyplula na povrch. Kromě listu Wall Street Journal vede americký prezident podobné právní spory také s deníkem New York Times, britskou stanicí BBC nebo novinami Des Moines Register, přičemž všechna tato média jakékoli pochybení odmítají.
Související
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Právník zabil miliardáře stojícího za slavným seriálem Netflixu. Byl popraven
před 1 hodinou
Zemřel Jan Hraběta, člen legendárních Cimrmanů
před 1 hodinou
Trump podal žalobu proti WSJ. Chce 10 miliard dolarů
před 2 hodinami
Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU
před 3 hodinami
Na Ukrajině bylo zabito půl milionu ruských vojáků, tvrdí britská rozvědka
před 4 hodinami
Během nechvalně známé debaty v roce 2024 jsem měla strach, že má mrtvici, přiznala Bidenova manželka
před 4 hodinami
Dopadla jako Rakušan. Urbanovou zatím nezvolili do vedení Sněmovny
před 5 hodinami
Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump
před 7 hodinami
Počasí do konce týdne: Mohou se objevit i bouřky
včera
Zelenskyj poslal Trumpovi naléhavý dopis
včera
Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU
včera
Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy
včera
Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN
včera
Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován
včera
Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO
včera
NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci
včera
Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty
včera
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
včera
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
včera
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.
Zdroj: Libor Novák