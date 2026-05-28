Během nechvalně známé debaty v roce 2024 jsem měla strach, že má mrtvici, přiznala Bidenova manželka

Bývalá první dáma USA Jill Bidenová v rozhovoru pro stanici CBS News přiznala, že během nechvalně známé prezidentské debaty v roce 2024 měla strach, zda její manžel Joe Biden neprožívá mozkovou mrtvici. Uvedla, že byla k smrti vyděšená, protože současného prezidenta v takovém stavu nikdy předtím ani potom neviděla, a dodala, že vůbec netuší, co se tehdy stalo. Celý rozhovor s novinářkou Ritou Braverovou odvysílá stanice v pořadu Sunday Morning tuto neděli.
Joe Biden po svém tehdejším neúspěšném vystoupení proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi čelil silnému tlaku ze strany spolustraníků, aby z volebního klání odstoupil. Závazek nakonec vzdal a podpořil tehdejší viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Jill Bidenová stála po boku svého muže po celou dobu jeho dlouhé politické kariéry od dob působení v Senátu za stát Delaware a patřila k jeho nejvlivnějším poradcům, přičemž se řadila k těm, kteří ho nakonec k odstoupení z kampaně v roce 2024 sami podnítili.
Bezprostředně po červnové debatě, která se konala několik měsíců před prezidentskými volbami, přitom Bidenův tým trval na tom, že prezident neodstoupí a zúčastní se i dalšího duelu. Během debaty, v níž oba politici usilovali o druhý mandát, se střetli v klíčových tématech, jako jsou imigrace, ekonomika nebo právo na potrat. Biden hovořil chraptivým hlasem, což jeho štáb zdůvodňoval nemocí, a v jednu chvíli se zdálo, že zcela ztratil nit.
Na povolebním shromáždění v Atlantě přitom první dáma manžela na pódiu podpořila a před davem chválila, že odpověděl na každou otázku a znal všechna fakta. Jinde však demokratičtí lídři a sponzoři vyjadřovali velké obavy o jeho kondici. Dokonce i Kamala Harrisová tehdy veřejně připustila, že start debaty byl z Bidenovy strany pomalejší.
Předvolební debatu silně ovlivnily předchozí pochybnosti voličů o zdraví, duševní bystrosti a věku hlavy státu, které v té době bylo 81 let. Bidenův výkon se stal hlavním tématem amerických médií, která zpochybňovala jeho schopnost vykonávat úřad i šance na úspěch v listopadových volbách. Zpočátku se přitom zdálo nepravděpodobné, že by úřadující prezident byl tak krátce před volbami nahrazen, jelikož složitý proces výběru nového nominanta mohl podle expertů snahy Demokratické strany o obhajobu Bílého domu zcela zhatit.
Kromě nezdaru v debatě však k ukončení Bidenovy kandidatury přispěla i další pochybení během summitu NATO v následujících týdnech a celkově oslabený projev poté, co onemocněl covidem. Harrisová tak převzala demokratickou nominaci zhruba tři měsíce před volbami, v nichž nakonec prohrála s Donaldem Trumpem. Po neúspěšných volbách Harrisová svého bývalého nadřízeného kritizovala a jeho rozhodnutí ucházet se o druhý mandát označila ve svých pamětech za bezohlednost, přičemž zpětně zpochybnila mantru, že rozhodnutí záviselo čistě na Joeovi a Jill.
