Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Libor Novák

9. prosince 2025 16:55

Joe Biden
Joe Biden Foto: president.gov.ua

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.

Trumpovo stále se zhoršující politické postavení ovšem vyvolává pochybnosti o dlouhodobé udržitelnosti jeho strategie „za všechno může Biden“. Trump je totiž nyní u moci. „Zdědili jsme naprostý chaos po Bidenově administrativě,“ prohlásil Trump v pondělí při zahájení fóra o podpoře pro farmáře ve výši 12 miliard dolarů. Ačkoliv byla tato záchrana nutná kvůli Trumpově vlastní celní válce s Čínou, on svalil vinu za zemědělské problémy na Bidena.

Podle Trumpa to ale nejsou jen farmy. Všechno je Bidenova vina. Problémy v automobilovém průmyslu? Za ty může Biden. Trump proto minulý týden oficiálně zrušil předchozí „směšně zatěžující“ normy na spotřebu paliva. I válka na Ukrajině, kterou slíbil ukončit do 24 hodin, je podle něj vinou Bidena, protože Rusko by nikdy nezaútočilo, kdyby byl Trump stále prezidentem. „Byla to válka Joea Bidena, ne moje válka,“ prohlásil v listopadu.

Trump trvá na tom, že Biden způsobil i krizi životních nákladů. „Zdědil jsem nejhorší inflaci v historii,“ prohlásil nepravdivě minulý týden. Bidenovo jméno padlo na zasedání kabinetu více než 30krát, což dokazuje, že Trumpovi podřízení vědí, jak potěšit šéfa: obviňovat jeho předchůdce. Trump obviňoval Bidena i po střelbě na dva členy Národní gardy ve Washingtonu DC, kde útočník, který byl obviněn, přišel do USA za Bidenovy administrativy, ale azyl získal už za Trumpova druhého funkčního období.

Trumpova posedlost je i osobní. Vyčítá Bidenovi, že zorganizoval trestní obvinění, kterým čelil po svém prvním funkčním období. Biden ale vždy trval na tom, že žalobci jednali bez konzultace s Bílým domem. Trump je také krutě zaujatý fyzickou a mentální bystrostí 83letého bývalého prezidenta. „Dokázal by to Biden? Nemyslím si, ani by nezvedl hůl,“ prohlásil nedávno Trump, který je ve věku 79 let na svou kondici marnivě pyšný.

Jedna věc, za kterou Trump nemůže Bidena vinit, je jeho vlastní politika. Cla, ačkoliv prezident odmítá uvěřit, zvyšují náklady pro spotřebitele. Voliči nyní hledají odpovědi u Trumpa, ne u Bidena. Průzkum Fox News z minulého měsíce ukázal, že 62 % Američanů viní za současné ekonomické podmínky Trumpa, zatímco pouze 32 % viní Bidena. Podle průměru průzkumů CNN se Trumpova obliba pohybuje na úrovni 39 %.

V Trumpově rétorice je nicméně zrnko pravdy. Kdyby bylo Bidenovo prezidentství ohromným úspěchem, Trump by se dnes nevrátil do úřadu. Bidenovo popírání imigrační krize a inflačního skoku hrálo obrovskou roli v rozhodnutí mnoha voličů dát Trumpovi druhou šanci.

Viceprezident JD Vance naznačil možnou volební kampaň, když se minulý týden pokusil svalit vinu za krizi dostupnosti na demokraty. Pro administrativu je ale problém, že voliči, kteří žijí v přítomnosti, už nehrají hru obviňování z minulosti.

před 2 hodinami

Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Joe Biden

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Joe Biden

Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.

před 57 minutami

Ilustrační foto

Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích

Austrálie zavedla celosvětově první zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let. Počínaje dneškem tak dochází k zablokování účtů pro miliony dětí a teenagerů. Platformy jako Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok jsou povinny přijmout opatření k odstranění stávajících účtů nezletilých a zamezit registraci účtů nových. Platformám, které neprokážou, že přijaly „rozumné kroky“ k dodržování zákona, hrozí pokuta až do výše 49,5 milionu dolarů.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí

Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.

před 4 hodinami

Antonov An-22

V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22

V Rusku se zřítilo vojenské letadlo Antonov An-22, na jehož palubě bylo podle dostupných zpráv sedm lidí. Neštěstí se stalo v Ivanovské oblasti. Zpravodajská agentura TASS uvedla, že stroj An-22 dopadl poblíž Uvodského rezervoáru.

před 5 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

před 6 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

před 6 hodinami

F-16 thajské armády

Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou

Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky

Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.

Aktualizováno před 7 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu. 

před 10 hodinami

Počasí

Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

Patrik Hezucký

Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2

Česko zasáhla v uplynulém týdnu jedna mimořádně smutná zpráva. Ve věku pouhých 55 let zemřel Patrik Hezucký. Jak následně vyšlo najevo, známého moderátora zabil nádor. Blízké teď čekají smutné povinnosti. Už se přitom objevily první informace o posledním rozloučení s Hezuckým. 

včera

Filip Turek

Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady. 

včera

Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů

Česko má za sebou rekordně teplý 8. prosinec, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí vpodvečer. Nejvyšší teploty vyšplhaly až na 15 stupňů nad nulou, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy