Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.
Trumpovo stále se zhoršující politické postavení ovšem vyvolává pochybnosti o dlouhodobé udržitelnosti jeho strategie „za všechno může Biden“. Trump je totiž nyní u moci. „Zdědili jsme naprostý chaos po Bidenově administrativě,“ prohlásil Trump v pondělí při zahájení fóra o podpoře pro farmáře ve výši 12 miliard dolarů. Ačkoliv byla tato záchrana nutná kvůli Trumpově vlastní celní válce s Čínou, on svalil vinu za zemědělské problémy na Bidena.
Podle Trumpa to ale nejsou jen farmy. Všechno je Bidenova vina. Problémy v automobilovém průmyslu? Za ty může Biden. Trump proto minulý týden oficiálně zrušil předchozí „směšně zatěžující“ normy na spotřebu paliva. I válka na Ukrajině, kterou slíbil ukončit do 24 hodin, je podle něj vinou Bidena, protože Rusko by nikdy nezaútočilo, kdyby byl Trump stále prezidentem. „Byla to válka Joea Bidena, ne moje válka,“ prohlásil v listopadu.
Trump trvá na tom, že Biden způsobil i krizi životních nákladů. „Zdědil jsem nejhorší inflaci v historii,“ prohlásil nepravdivě minulý týden. Bidenovo jméno padlo na zasedání kabinetu více než 30krát, což dokazuje, že Trumpovi podřízení vědí, jak potěšit šéfa: obviňovat jeho předchůdce. Trump obviňoval Bidena i po střelbě na dva členy Národní gardy ve Washingtonu DC, kde útočník, který byl obviněn, přišel do USA za Bidenovy administrativy, ale azyl získal už za Trumpova druhého funkčního období.
Trumpova posedlost je i osobní. Vyčítá Bidenovi, že zorganizoval trestní obvinění, kterým čelil po svém prvním funkčním období. Biden ale vždy trval na tom, že žalobci jednali bez konzultace s Bílým domem. Trump je také krutě zaujatý fyzickou a mentální bystrostí 83letého bývalého prezidenta. „Dokázal by to Biden? Nemyslím si, ani by nezvedl hůl,“ prohlásil nedávno Trump, který je ve věku 79 let na svou kondici marnivě pyšný.
Jedna věc, za kterou Trump nemůže Bidena vinit, je jeho vlastní politika. Cla, ačkoliv prezident odmítá uvěřit, zvyšují náklady pro spotřebitele. Voliči nyní hledají odpovědi u Trumpa, ne u Bidena. Průzkum Fox News z minulého měsíce ukázal, že 62 % Američanů viní za současné ekonomické podmínky Trumpa, zatímco pouze 32 % viní Bidena. Podle průměru průzkumů CNN se Trumpova obliba pohybuje na úrovni 39 %.
V Trumpově rétorice je nicméně zrnko pravdy. Kdyby bylo Bidenovo prezidentství ohromným úspěchem, Trump by se dnes nevrátil do úřadu. Bidenovo popírání imigrační krize a inflačního skoku hrálo obrovskou roli v rozhodnutí mnoha voličů dát Trumpovi druhou šanci.
Viceprezident JD Vance naznačil možnou volební kampaň, když se minulý týden pokusil svalit vinu za krizi dostupnosti na demokraty. Pro administrativu je ale problém, že voliči, kteří žijí v přítomnosti, už nehrají hru obviňování z minulosti.
Související
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Joe Biden
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
před 57 minutami
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
před 1 hodinou
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
před 2 hodinami
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
před 3 hodinami
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
před 4 hodinami
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
před 4 hodinami
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
před 5 hodinami
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
před 6 hodinami
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
před 6 hodinami
Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?
před 7 hodinami
Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky
Aktualizováno před 7 hodinami
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
před 8 hodinami
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
před 10 hodinami
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
včera
Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky
včera
Důchody 2026: Úřad odhalil pozměněné termíny výplat v příštím roce
Aktualizováno včera
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
včera
Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2
včera
Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu
včera
Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů
Česko má za sebou rekordně teplý 8. prosinec, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí vpodvečer. Nejvyšší teploty vyšplhaly až na 15 stupňů nad nulou, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima.
Zdroj: Jan Hrabě