Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje

Libor Novák

29. prosince 2025 14:24

Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO
Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO Foto: Wikipedia

Více než jedenáct let po zmizení letu Malaysia Airlines MH370 se pátrání po troskách Boeingu 777 vrací s novou intenzitou. Malajsijská vláda oznámila, že v úterý 30. prosince 2025 odstartuje nová, 55denní operace vedená americkou společností Ocean Infinity. Tato soukromá firma, která proslula nalezením vraku lodi Endurance polárníka Shackletona, se zavázala k dohodě typu „žádný nález, žádná odměna“. Pokud vrak lokalizují, obdrží 70 milionů dolarů.

Záhada začala 8. března 2014, kdy letadlo se 239 lidmi na palubě zmizelo z radarů během rutinního letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Místo plánované trasy se stroj stočil na západ a poté na jih nad Indický oceán, kde mu pravděpodobně došlo palivo.

Přestože se na březích Afriky a ostrovů našly desítky úlomků potvrzených jako součásti stroje, hlavní trup a černé skříňky zůstávají i přes nejrozsáhlejší pátrací akce v historii letectví neodhaleny.

Nová mise se soustředí na oblast o rozloze 15 000 km² v jižním Indickém oceánu, která byla na základě nových analýz mořských proudů a satelitních dat vyhodnocena jako místo s nejvyšší pravděpodobností nálezu.

Tým nasadí flotilu autonomních podmořských robotů Hugin 6000, z nichž každý má hodnotu kolem 8 milionů dolarů. Tyto stroje dokážou operovat v hloubkách až 6 000 metrů a vytvářet detailní 3D mapy mořského dna pomocí sonaru, laseru a magnetometru, který detekuje kov i pod vrstvami sedimentu.

Terén v této části oceánu je však nesmírně náročný. Mořské dno zde tvoří hluboké kaňony, ostré útesy a aktivní podmořské sopky. Pátrání navíc probíhá v nehostinných vodách s obrovskými vlnami, které už začátkem roku 2025 donutily expedici k dočasnému přerušení. Odborníci varují, že i s nejmodernější technikou hrozí riziko, že trosky budou v členitém terénu přehlédnuty nebo že se nacházejí těsně mimo zvolenou oblast.

Pro rodiny obětí, které na rozuzlení čekají přes deset let, představuje tato mise možná poslední reálnou šanci na uzavření tragické kapitoly. Pokud Ocean Infinity uspěje, vyřeší největší leteckou záhadu moderní doby. Pokud ne, zůstane osud MH370 i nadále předmětem spekulací a teorií, které po léta zaměstnávají vyšetřovatele i veřejnost po celém světě.

před 5 hodinami

Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu

Související

Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO

Svět se po 11 letech vrací k jedné z největších záhad současnosti

Více než deset let po zmizení letu MH370 začala nová fáze pátrání po troskách letounu, který se ztratil za dosud nevyjasněných okolností a stal se jednou z největších záhad v historii letectví. Malajsijský ministr dopravy Anthony Loke v úterý oznámil, že společnost Ocean Infinity znovu zahájila hledání zmizelého stroje.

Více souvisejících

Zmizelý Boeing 777 letu MH370 (březen 2014)

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO

Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje

Více než jedenáct let po zmizení letu Malaysia Airlines MH370 se pátrání po troskách Boeingu 777 vrací s novou intenzitou. Malajsijská vláda oznámila, že v úterý 30. prosince 2025 odstartuje nová, 55denní operace vedená americkou společností Ocean Infinity. Tato soukromá firma, která proslula nalezením vraku lodi Endurance polárníka Shackletona, se zavázala k dohodě typu „žádný nález, žádná odměna“. Pokud vrak lokalizují, obdrží 70 milionů dolarů.

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu

Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer dorazí do floridského rezortu Mar-a-Lago, aby se již popáté v tomto roce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzka se koná v kritickém okamžiku, kdy v regionu rostou obavy z nových izraelských ofenziv a kdy americké administrativě podle diplomatických zdrojů dochází trpělivost s Netanjahuovým přístupem k mírovému procesu v Gaze.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?

Americký prezident Donald Trump sice usiluje o posílení pravicového populismu v Evropě, ale podle nejnovějšího průzkumu Politico Poll se u tamních voličů netěší příliš velké oblibě. Průzkum, který proběhl na vzorku více než 10 000 lidí, ukazuje, že i mezi příznivci stran, které Trump považuje za své spojence, má na jeho osobu kladný názor jen menšina dotázaných.

před 5 hodinami

stíhačka A J10 čínské armády

Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu

Čínská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu. Manévry s názvem „Mise spravedlnosti 2025“ zahrnují simulaci totální blokády klíčových přístavů, útoky na námořní cíle a nácvik odražení případného zásahu mezinárodních sil. Peking tyto kroky otevřeně označuje za „přísné varování“ silám usilujícím o nezávislost ostrova a reakci na to, co nazývá vnějším vměšováním.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po společném jednání na Floridě oznámili, že se výrazně přiblížili k ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Americký prezident po setkání v resortu Mar-a-Lago uvedl, že ačkoliv byla schůzka vynikající, stále zbývají k dořešení některé velmi ožehavé otázky. Podle jeho slov je mírová dohoda blíž než kdykoli předtím, ale varoval, že pokud jednání uváznou na mrtvém bodě, válka může pokračovat ještě dlouhou dobu

před 7 hodinami

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

Na Benešovsku se stala vážná dopravní nehoda. (28.12.2025)

Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo

Bez vážných nehod se neobešla ani poslední neděle letošního roku. Na Benešovsku se odpoledne srazila dvě vozidla. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob. Příčinou a okolnostmi havárie se zabývají policisté. 

včera

Andrej Babiš

Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř

Nejen francouzští státní představitelé, ale i čeští politici reagují na nedělní smutnou zprávu o smrti legendární herečky Brigitte Bardotové. Lítost projevili premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela ve věku 91 let. 

včera

včera

včera

včera

Vladimir Putin

Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany

Rusové ani v den, kdy mají americký a ukrajinský prezident jednat o míru na Ukrajině, nevylučují válku s dalšími evropskými národy. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova sice Moskva nemá v úmyslu na kohokoliv útočit, ale je připravena na rozhodnou odvetu, pokud se Rusko stane terčem jakéhokoliv útoku.  

včera

včera

Brigitte Bardotová

Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová

Světovou kinematografií otřásla po Vánocích smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřela legendární francouzská filmová herečka a zpěvačka Brigitte Bardotová. Za dvě dekády úspěšné kariéry natočila desítky filmů, se šoubyznysem se překvapivě rozloučila už před čtyřicítkou. 

včera

Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec

Česko se v roce, který se pomalu chýlí ke konci, dočkalo nové vlády v čele se staronovým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Součástí kabinetu ale stále není poslanec Filip Turek (Motoristé). Doufá však, že i přes výhrady nakonec bude prezidentem jmenován do funkce ministra životního prostředí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy