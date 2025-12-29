Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje

Více než jedenáct let po zmizení letu Malaysia Airlines MH370 se pátrání po troskách Boeingu 777 vrací s novou intenzitou. Malajsijská vláda oznámila, že v úterý 30. prosince 2025 odstartuje nová, 55denní operace vedená americkou společností Ocean Infinity. Tato soukromá firma, která proslula nalezením vraku lodi Endurance polárníka Shackletona, se zavázala k dohodě typu „žádný nález, žádná odměna“. Pokud vrak lokalizují, obdrží 70 milionů dolarů.
Záhada začala 8. března 2014, kdy letadlo se 239 lidmi na palubě zmizelo z radarů během rutinního letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Místo plánované trasy se stroj stočil na západ a poté na jih nad Indický oceán, kde mu pravděpodobně došlo palivo.
Přestože se na březích Afriky a ostrovů našly desítky úlomků potvrzených jako součásti stroje, hlavní trup a černé skříňky zůstávají i přes nejrozsáhlejší pátrací akce v historii letectví neodhaleny.
Nová mise se soustředí na oblast o rozloze 15 000 km² v jižním Indickém oceánu, která byla na základě nových analýz mořských proudů a satelitních dat vyhodnocena jako místo s nejvyšší pravděpodobností nálezu.
Tým nasadí flotilu autonomních podmořských robotů Hugin 6000, z nichž každý má hodnotu kolem 8 milionů dolarů. Tyto stroje dokážou operovat v hloubkách až 6 000 metrů a vytvářet detailní 3D mapy mořského dna pomocí sonaru, laseru a magnetometru, který detekuje kov i pod vrstvami sedimentu.
Terén v této části oceánu je však nesmírně náročný. Mořské dno zde tvoří hluboké kaňony, ostré útesy a aktivní podmořské sopky. Pátrání navíc probíhá v nehostinných vodách s obrovskými vlnami, které už začátkem roku 2025 donutily expedici k dočasnému přerušení. Odborníci varují, že i s nejmodernější technikou hrozí riziko, že trosky budou v členitém terénu přehlédnuty nebo že se nacházejí těsně mimo zvolenou oblast.
Pro rodiny obětí, které na rozuzlení čekají přes deset let, představuje tato mise možná poslední reálnou šanci na uzavření tragické kapitoly. Pokud Ocean Infinity uspěje, vyřeší největší leteckou záhadu moderní doby. Pokud ne, zůstane osud MH370 i nadále předmětem spekulací a teorií, které po léta zaměstnávají vyšetřovatele i veřejnost po celém světě.
