Malajsie po 11 letech obnovuje pátrání po letu MH370

Libor Novák

3. prosince 2025 10:08

Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO
Pohřešovaný letoun Boeing 777-200ER 9M-MRO Foto: Wikipedia

Pátrání po letu MH370 společnosti Malaysia Airlines bude obnoveno více než jedenáct let po zmizení letadla. Malajsijské ministerstvo dopravy oznámilo, že se hledání letounu znovu spustí 30. prosince 2025.

Ministerstvo potvrdilo, že do pátrání se zapojí americká robotická společnost Ocean Infinity, která bude v různých intervalech prohledávat mořské dno po dobu 55 dnů. Cílem těchto nových operací budou oblasti, u kterých se předpokládá nejvyšší pravděpodobnost nálezu zmizelého letadla. Přesné detaily lokalit zatím nebyly zveřejněny.

Let MH370 se 8. března 2014 odklonil od kurzu a zmizel z radarů během rutinního letu z malajsijského Kuala Lumpuru do čínského Pekingu. Na palubě bylo 12 malajsijských členů posádky a 227 cestujících, z nichž většina byli čínští občané. Mezi cestujícími bylo také 38 Malajsijců, 7 občanů a rezidentů Austrálie a občané z Indonésie, Indie, Francie, USA, Íránu, Ukrajiny, Kanady, Nového Zélandu, Nizozemska, Ruska a Tchaj-wanu.

Danica Weeksová, jejíž manžel Paul, australský občan, byl na palubě, zprávu o obnovení pátrání přivítala. Vyjádřila obrovskou vděčnost a úlevu, že se malajsijská vláda zavázala v hledání pokračovat. „Nikdy jsme nepřestali doufat v odpovědi a vědomí, že pátrání bude pokračovat, přináší pocit útěchy. Opravdu doufám, že nám tato další fáze poskytne jasno a klid, po kterém tak zoufale toužíme, a to jak pro sebe, tak i pro naše blízké, od 8. března 2014,“ uvedla Weeksová.

Za léta od zmizení byly rozsáhlé plochy Indického oceánu prohledány bez úspěchu, a to jak prostřednictvím mnohonárodních, tak soukromých snah. Malajsie loni uvedla, že je ochotna obnovit vyšetřování zmizení, pokud se objeví přesvědčivé nové důkazy. S firmou Ocean Infinity uzavřela smlouvu typu „bez nálezu bez poplatku“ na obnovení pátrání v nové oblasti Indického oceánu o rozloze 15 000 kilometrů čtverečních. Podle dohody bude Ocean Infinity vyplaceno 70 milionů dolarů pouze v případě, že bude vrak letadla nalezen.

Nejnovější pátrací činnost v jižní části Indického oceánu byla ovšem v dubnu tohoto roku přerušena kvůli špatným povětrnostním podmínkám. Letoun MH370, letadlo typu B777-200, odstartovalo z Kuala Lumpuru 8. března 2014 v 00:41 místního času s cílem v Pekingu. Naposledy bylo letadlo zaznamenáno na vojenském radaru v 02:14 ráno, když směřovalo na západ přes Malacký průliv. O půl hodiny později letecká společnost oznámila, že s letadlem, které mělo přistát kolem 06:30 ráno, ztratila kontakt.

Rodiny obětí dlouhodobě vedou kampaň za vyvození odpovědnosti a tvrdí, že jsou nutné odpovědi, aby se předešlo další tragédii. Někteří příbuzní odcestovali v roce 2016 na Madagaskar, aby tam prohledávali pláže, jelikož části letadla byly nalezeny u pobřeží Tanzanie a Mosambiku. V lednu 2017 malajsijské, australské a čínské úřady oznámily ukončení podvodního pátrání po vraku po dvou a půl letech. Během té doby australské týmy prohledaly 120 000 kilometrů čtverečních v jižní části Indického oceánu.

Později téhož roku australští vyšetřovatelé předložili svou závěrečnou zprávu o zmizení. Konstatovali v ní, že neschopnost přinést rodinám obětí usmíření je „velkou tragédií“ a v moderní době „téměř nepředstavitelná“.

V roce 2018 malajsijské oficiální vyšetřování dospělo k závěru, že letadlo bylo manuálně otočeno za letu, spíše než že by bylo pod kontrolou autopilota. Zároveň nebylo možné vyloučit „protiprávní zásah třetí strany“. Nicméně vyšetřovatelé odmítli teorie, které naznačovaly, že pilot a první důstojník letadlo úmyslně navedli k havárii jako sebevražednou misi, a vyloučili i mechanickou poruchu jako příčinu.

Malajsijské ministerstvo dopravy ve svém středečním prohlášení uvedlo: „Tento nejnovější vývoj zdůrazňuje závazek malajsijské vlády poskytnout rodinám zasaženým touto tragédií uzavření.“ 

včera

1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

