Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem

1. ledna 2026 12:34

Andrej Babiš
Nový rok se nese také ve znamení politických projevů. Ještě před prezidentem Petrem Pavlem zveřejnil svou řeč k národu nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Zmínil, že chce, aby vláda řešila problémy obyčejných lidí, které zároveň vyzval k tomu, aby byli na Česko hrdí. 

Babiš na úvod projevu, který pouze vyvěsil na sociální sítě, poděkoval občanům za důvěru, kterou v říjnových sněmovních volbách vložili do hnutí ANO, respektive do jeho koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. "Vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě," podotkl. 

Předseda vlády odmítl, že by mu šlo o odplatu či vyřizování účtů. "Chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti," zmínil. Jako cíl si vytyčil sebevědomou, prosperující a úspěšnou Českou republiku, kde se lidem bude dobře žít. 

Podle Babiše je před jeho vládou rok tvrdé práce. "Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život," vyjmenoval priority kabinetu. 

Češi by podle premiéra měli být letos hrdí na svou zemi. Sám navrhne, aby se 30. den stal Dnem české vlajky a významným dnem. Šéf hnutí ANO si také přeje, aby rok 2026 byl rokem míru.

 "Slyšíme stále častěji řeči o tom, že válka je nevyhnutelná, že přijde za dva nebo tři roky, to není odpověď na politika. Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily," konstatoval. "Odmítám tezi, že mír je slabost, spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti," dodal. 

Na Babiše naváže prezident Petr Pavel, jenž přednese tradiční novoroční projev hlavy státu po 13. hodině. 

