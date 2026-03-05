Opozice tepe vládu, Babiš se brání. Tvrdá kritika Česka z úst Merricka rezonuje politiky

Mezi českou vládou a Spojenými státy se rozhořel spor o výši investic do vlastní obrany. Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku amerického velvyslance Nicholase Merricka prohlásil, že navržené výdaje na armádu jsou pro letošní rok „maximem možného“. V rozhovoru pro Českou televizi zdůraznil, že jeho kabinet sice považuje obranu za důležitou, ale prioritou zůstávají sociální otázky a každodenní problémy českých občanů.
Rozbuškou se stal Merrickův projev na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“, kde diplomat nešetřil kritikou. Připomněl, že se Česko spolu s ostatními spojenci v NATO zavázalo k ambicióznímu plánu: do deseti let dávat na obranu 3,5 % HDP a dalších 1,5 % na související investice. Velvyslanec varoval, že při současném návrhu rozpočtu riskuje Česká republika propad mezi země s nejnižšími výdaji v rámci celé Aliance.
Andrej Babiš však oponuje, že armáda za jeho vlády nestrádá. Podle premiéra letos Česko vynaloží na obranu zhruba 2,1 % HDP, přičemž připomněl, že mezi lety 2014 a 2025 vzrostly výdaje v tomto sektoru o 400 procent. Situaci se snaží vysvětlovat jak zástupcům Spojených států, tak přímo vedení NATO v čele s generálním tajemníkem, se kterým je podle svých slov v kontaktu.
Hlavním argumentem premiéra pro neplnění vyšších závazků je stav státní pokladny. „Zdědili jsme díru v rozpočtu asi 90 miliard, tak ten rozpočet je maximálně možný tento rok,“ uvedl Babiš. Zároveň neopomněl zaútočit na předchozí kabinet Petra Fialy, který podle něj řešil výhradně válku a pomoc Ukrajině, zatímco jeho vláda hnutí ANO a SPD se prý soustředí na sociální stabilitu a zdravotnictví.
Zatímco vládní koalice nabádá ke zdrženlivosti, opozice Merrickova slova hojně cituje a využívá ke kritice vládní politiky. Podle exministra zahraničí a poslance Jana Lipavského (za ODS) je projev amerického velvyslance pro českou vládu zdrcující. Lipavský varoval, že Andrej Babiš spolu s Tomiem Okamurou přímo ohrožují reputaci země před klíčovými spojenci a vyzval kabinet k okamžitému navýšení prostředků na obranu.
Premiér však trvá na tom, že rozpočet musí být vyvážený. „Pro nás je důležitá obrana a armáda, ale také zdravotnictví a sociál,“ zopakoval Babiš s tím, že na rozdíl od minulé vlády řeší jeho ministři životy českých spoluobčanů. Tím dal jasně najevo, že rychlé tempo zbrojení, které požaduje Washington, ustoupí vnitropolitickým prioritám a snaze o zalepení rozpočtového schodku.
Zástupci Spojených států přitom zdůrazňují, že přijaté závazky by měly být plněny bez ohledu na to, která vláda je právě u moci. Merrick upozornil, že obranné investice jsou klíčové pro udržení kolektivní bezpečnosti, na kterou se Česko spoléhá. Tato argumentace však v Praze naráží na odpor premiéra, který se odvolává na suverénní právo země určit si své rozpočtové priority podle aktuální ekonomické kondice.
Napětí v česko-amerických vztazích tak v oblasti obrany narůstá. Zatímco Trumpova administrativa, kterou Merrick v Praze zastupuje, tlačí na všechny evropské spojence, aby převzali větší díl finanční odpovědnosti za bezpečnost, Babišova vláda se snaží manévrovat mezi spojeneckými sliby a sliby vlastním voličům. Rozpor mezi 2,1 % a požadovanými 3,5 % HDP tak zůstává pro nejbližší období nevyřešen.
Meteorologická zima je už několik dní minulostí. Pokud máte dojem, že byla chladná a bohatá na srážky, odborníci vás vyvedou z omylu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byla nadprůměrně teplá a srážkově chudá.
Zdroj: Jan Hrabě