ANO Babiše a Okamuru ke stíhání nevydá. Porušuje vlastní kodex, tepe koalici opozice

Jednání Poslanecké sněmovny o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání se proměnilo v ostrou debatu o základech právního státu a morálce politiků. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve svém vystoupení varoval před nebezpečím populismu, jehož skutečným obsahem je podle něj pokrytectví. Uvedl, že populisté těží z hrané lidovosti, ale ve chvíli, kdy se jich týká spravedlnost, neváhají využít imunitu, kterou běžní občané k dispozici nemají. Babišovi vzkázal, že jeho odmítavý postoj k vydání je pouze projevem nervozity, slabosti a strachu.
Podobně kriticky se vyjádřil předseda ODS Martin Kupka, který zdůraznil, že dnešní hlasování je zprávou pro celou společnost o tom, zda v zemi skutečně platí rovnost před zákonem. Podle Kupky se Babiš s Okamurou svým jednáním staví do pozice nadlidí a zpochybňování nezávislosti justice označil za nebezpečné. Podle něj Andrej Babiš nadřadil své vlastní funkce nad řádné fungování demokratického státu.
K citacím ze světové literatury se uchýlil místopředseda STAN Karel Dvořák, který poslancům připomněl mrazivou přesnost Orwellovy Farmy zvířat. Varoval, že hlasování proti vydání vysílá veřejnosti vzkaz, že si jsou někteří lidé rovnější než ostatní. Položil řečnickou otázku, zda chtějí poslanci dojít až do bodu, kdy už nebude možné rozlišit mezi těmi, kteří mají zákony tvořit, a těmi, kteří je porušují.
Hnutí ANO však ústy Heleny Válkové potvrdilo, že své představitele i spojence podrží. Válková oznámila, že poslanci hnutí budou hlasovat v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru, tedy proti vydání. Ačkoliv předvolební plakáty Tomia Okamury označila za eticky nepřípustné až pobuřující, i v jeho případě bude ANO hlasovat proti, protože věc považuje za politický projev, na který se má vztahovat ochrana.
Tento postoj vyvolal vlnu kritiky z řad Pirátů. Zdeněk Hřib se pozastavil nad tím, že Válková jako bývalá ministryně spravedlnosti veřejně zpochybňuje důvěryhodnost soudů a znalců, aby fakticky lobovala za nevydání svého stranického šéfa. Kateřina Stojanová z téže strany doplnila, že nevydání poslance není nic jiného než obrana osobních privilegií, a navrhla proto tajné hlasování, aby se ukázalo, zda jsou poslanci ANO skutečně tak jednotní.
Principiální pohled nabídla také Julie Smejkalová (STAN), která zdůraznila, že v kauze Andreje Babiše jde především o důvěru lidí v rovná pravidla podnikání. Podle ní nesmí vznikat dojem, že pro holdingy napojené na vládní moc platí jiná pravidla než pro malé firmy. Zároveň vyjádřila nesouhlas se sloučením rozpravy obou politiků do jednoho bodu, neboť se podle ní jedná o skutkově odlišné případy.
K tématu se vyjádřili i další zástupci koalice. Matěj Ondřej Havel (TOP 09) připomněl, že případné nevydání neznamená očištění jména, ale pouze odklad spravedlnosti. Marek Výborný (KDU-ČSL) pak vyjádřil lítost nad poslanci ANO, kteří se podle něj budou muset při hlasování zpronevěřit svému vlastnímu Morálnímu kodexu, jenž zneužívání poslanecké imunity zapovídá.
Do rozpravy se zapojila i Gabriela Svárovská (Zelení/Piráti), která se obrátila přímo na Tomia Okamuru. Vytkla mu, že pod rouškou šíření názorů ve skutečnosti podněcuje nenávist vůči lidem, které si vybral za cíl své kampaně. Upozornila na rozpor v jeho chování, kdy na jedné straně deklaruje ochranu práv zvířat, ale na straně druhé neváhá agresivně útočit na jemu nepohodlné skupiny obyvatel.
Závěrem diskuse zazněl i apel na politickou kulturu od Hayata Okamury (KDU-ČSL), který kolegům připomněl, že parlamentarismus stojí na signálech, které politici svým chováním vysílají občanům. Štěpán Slovák (ODS) pak s nadsázkou připomněl Babišovi jeho vlastní kampaň, ve které se stylizoval do role silného jedince, tzv. sigmy. Podle Slováka by se skutečná „sigma“ trestnímu stíhání vydat nechala, místo aby se schovávala za slova o politické objednávce.
Poslanecká sněmovna , Andrej Babiš
Policie již ve středu překvalifikovala případ násilného činu na Lounsku. Vážně zraněné dítě totiž podlehlo svým zraněním v nemocnici. Kriminalisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy.
Zdroj: Jan Hrabě