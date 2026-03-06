Počasí o víkendu: Jaro se projeví v plné síle, teploty vyrostou na 17 stupňů

Víkendové počasí v Česku nabídne převážně slunečné dny s příjemnými jarními teplotami, které mohou v maximech dosáhnout až k hranici 17 °C.
Podle předpovědi ČHMÚ.cz nás čeká sobota ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy. Ranní a dopolední hodiny však mohou v jihozápadní polovině Čech a v Polabí komplikovat místní mlhy, které budou ojediněle i mrznoucí, nebo nízká oblačnost.
Noční teploty se budou v sobotu pohybovat v rozmezí od +4 do -1 °C, ovšem v místech, kde dojde k úplnému uklidnění větru, může rtuť teploměru klesnout až k -3 °C. Přes den se ale vzduch rychle prohřeje na 12 až 17 °C. Výjimkou zůstanou oblasti s déletrvající mlhou nebo nízkou oblačností, kde se denní teploty udrží pouze kolem 9 °C.
Vítr bude v sobotu foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. Pouze na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají mírnější proudění o rychlosti 3 až 6 m/s. Srážky se v průběhu prvního víkendového dne nepředpokládají, úhrny tak zůstanou na nulových hodnotách.
Neděle přinese o něco více oblačnosti, obloha bude převážně oblačná až polojasná. Zejména ráno a večer se však bude oblačnost protrhávat až na jasno. Podobně jako v sobotu se mohou hned po ránu ojediněle tvořit mlhy, včetně těch mrznoucích, které by si měli hlídat především řidiči na cestách.
Nejnižší noční teploty v neděli poklesnou na +3 až -2 °C, což odpovídá aktuálnímu ročnímu období. Během dne se pak dočkáme nejvyšších teplot mezi 11 až 16 °C. Celkově tak neděle zůstane teplotně jen mírně pod úrovní sobotních maxim, ale stále nabídne velmi přívětivý charakter počasí.
Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který v průběhu dne může postupně zesílit na mírný s rychlostí 2 až 6 m/s. Ani v neděli meteorologické modely nepočítají s žádnými dešťovými srážkami. Celý víkend by tak měl proběhnout beze srážek, což nahrává venkovním aktivitám.
Díky absenci srážek a mírnému větru se očekává ideální počasí pro první jarní procházky. Meteorologové však připomínají, že ranní mrazíky mohou stále potrápit zahrádkáře.
