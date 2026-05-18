MS v hokeji: Švédsko vs. Česko po druhé třetině 3:4

David Holub

18. května 2026 20:20, Aktualizováno 18. května 2026 22:18

Češi na MS v hokeji Foto: Instagram/Český hokej

Po sobotní nevídané blamáži se Slovinskem, se kterým Češi poprvé v historii MS prohráli 2:3 po prodloužení, má parta trenéra Radima Rulíka jasný cíl. Odčinit tuto nečekanou porážku a naopak navázat na předešlou výhru s Dánskem. Češi se vrátili ke své původní základní sestavě ze zápasu s Dánskem, a tak se do ní vrací útočník Matěj Blümel. Oproti duelu se Slovinskem naopak zůstal mimo sestavu Jan Mandát a chyběl i Michal Kempný. V brance se objevil Josef Kořenář. Stav po druhé třetině je zatím 4:3 pro Česko.

Zpočátku první třetiny se Čechům nedařilo dostat se k puku, který měli tehdy častěji na hokejkách Švédové. Ti, když se usadili v českém obranném pásmu, hrozilo nebezpečí, střílel Ekman-Larsson i Raymond. Až po dvou minutách hry byl k vidění první český výpad, na jehož konci byla snaha těsně bráněného Melovského zasunout kotouč pod betony gólmana Hellberga. Poté měl zajímavou pozici Chmelař, ale až druhá střela na branku z českého pohledu byla úspěšná.

Po úvodním švédském tlaku to byli nakonec Češi, kteří otevřeli skóre ve 4. minutě a to poté, co Hronkovu střelu od modré usměrnil tečí podle všeho navrátilec Blümel, jakkoli v zápise figuruje jako střelec Sedlák, 1:0 pro Čechy. V šesté minutě vyzkoušel pozornost gólmana Kořenáře střelou z levého kruhu Petersson. Minutu na to se zaskvěl odvážným slalomem Galvas, který celou akci zakončil střelou do tyčky. V dalším českém průniku to zkoušel po pravé straně Melovský, jenž pak ještě zkoušel hledat někoho ze spoluhráčů, ale neúspěšně.

Čechům se po komerční přestávce v 9. minutě povedlo dostat puk do sítě a to po brejku Beránky a dorážky Černocha. Rozhodčí stojící za švédskou brankou ale ihned rozpažil, protože ještě před dorážkou zapískal proto, že si myslel, že má švédský gólman Hellberg puk v držení. Tento moment jakoby Švédům vlil novou krev do žil a za chvíli motali Čechy ve svém útočném pásmu.

Nejprve zahrozil Ekman-Larsson svou tečovanou střelou, Kořenář ale zasáhl betonem. Poté to pro změnu zkoušel Karlsson, jehož pokus byl zvednutý do sítě nad zadním mantinelem. Švédský tlak pokračoval i po další komerční přestávce, přičemž chvílemi to vypadalo, že Češi neví, kam dřív skočit. Tento tlak ale skončil nejen Raymondovou střelou a skvělým zákrokem Kořenáře, ale také faulem Stenberga po odpískání. Následnou přesilovku Češi dokázali využít, když tvrdou přesnou střelu od modré vypálil Kubalík, 2:0.

Třináctá minuta byla povedenou pasáží českého týmu. Krátce po Kubalíkově gólu tu byla totiž další česká gólová akce, v níž Tomášek zpoza branky nahrál Flekovi a ten bekhendem zasunul kotouč do sítě. Ihned poté se strhla mela, když Švédové napadli radujícího se Voženílka, toho bránil Ščotka a protože krosčekoval svého soupeře do hlavy, dostal následně po přezkumu hry u videa pětiminutový trest. Za Švédy byl vyloučen na dvě minuty za krosček Ekman-Larsson.

Následovala tak hra čtyři na čtyři, během níž se Češi po úvodním švédském tlaku dostali do brejku dva na nikoho. Tandem tvořili Tomášek s Červenkou, první nacentroval puk zprava před branku tomu druhému, ale gól z toho nebyl. Poté se zase Švédové usadili v českém pásmu, kde Larsson tvrdě vypálil do pozorného Kořenáře. Po uplynutí švédského trestu následovala až tříminutová přesilovka Švédů pět na čtyři.

V 16. minutě byla bohužel využita, když přesnou střelou z vrcholku levého kruhu Persson, jenž využil stínění před českým gólmanem, 3:1 pro Česko. Dlouhá přesilovka pokračovala a Češi co dělat s neustálými švédskými přihrávkami ve švédském útočném pásmu. Nakonec to vyvrcholilo přihrávkou Perssona na Holmströma, jenž z pravého kruhu tvrdě vypálil a bohužel přesně, 3:2 pro Česko.

Ve zbytku českého oslabení ještě nebezpečně zakončoval De La Rose, jenž pálil pro změnu po vyjetí z pravého kruhu, ale tentokrát Kořenář český tým podržel. V posledních vteřinách první třetiny už Češi toužebně vyhlíželi konec třetiny a i když se i přes chyby v rozehrávce snažil dopředu dostat Melovský, k další změně skóre v této divoké části hry nedošlo.

Druhá třetina začala chybou v české rozehrávce v obranném pásmu, což tak vyústilo v další švédský tlak, během kterého si opět čeští hráči mohli připadat jako na kolotoči , ale nic zásadního z toho nakonec nebylo. Voženílek se nahozením na švédského gólmana pak snažil uklidnit situaci. Češi v tu chvíli začali nastupovat s jinými obrannými dvojicemi vzhledem ke Ščotkově vyloučení.

Ve 24. minutě jeli v tandemu dopředu Beránek s Kubalíkem, kteří po spolupráci těchto hráčů dotlačili puk do branky, respektive se puk do branky dostal tak, že Hellberga i s pukem za brankovou čáru dotlačil bránící Švéd. Tentokrát rozhodčí předčasně nezapískal, naopak se u videa zkoumalo, jakým způsobem se puk dostal do branky a Černochův gól byl nakonec uznán, 4:2 pro Česko. Následovalo však vyloučení Hronka.

První šanci v této početní výhodě měl talentovaný mladíček Björck, jenž ale trefil oblouk branky. Ekman-Larsson ostřeloval českou branku z mezikruží až jeho druhý pokus zaplul za záda Kořenáře, který nic nemohl vidět, 4:3 pro Česko. Následovala neobvykle klidná pasáž tohoto zápasu, během které to zkoušel Černoch ve 27. minutě, ovšem tato jeho střela byla sražená do rohu. Ve 29. minutě Stenberg poslal puk do nadějné pozice před českou brankou naprosto volnému Raymondovi, ten ale puk minul.
 
 V polovině zápasu se po delší době dostali do souvislejšího tlaku. Dvakrát od modré pálil Hronek, před brankou se nabízel Galvas, hrozil i Tomášek, Hájek či Voženílek. Za mohutného povzbuzování českých fanoušků tehdy Češi zatavili Švédy v jejich obranném pásmu. Češi poté dostali možnost přesilové hry, která ale skončila záhy po Červenkově podrážení. Během hry čtyři na čtyři ve 34. minutě zahrozil po svém najetí Ekman-Larsson, ten ale tentokrát naštěstí našel jen lapačku českého gólmana.

Od 35. minuty se jednalo spíše o boj o území bez nějakých výrazných příležitostí, avšak plný nepřesností. Ekman-Larsson po čase zase kouzlil v českém útočném pásmu, hledal si prostor pro střelu a nakonec trefil jednoho ležících Čechů. Vzrušení přišlo až ve 38. minutě, kdy po vhazování v českém útočném pásmu Švédové dostali do branky po střele od modré, ale sudí tentokrát pro změnu tento švédský gól neuznali kvůli postavení hráče v brankovišti. Druhá dvacetiminutovka nakonec skončila českým tlakem, během kterého byl blízko ke skórování Galvas, ale z mezikruží pálil jen do Hellberga.

Úvodní sestavy:

Švédsko: Hellberg (Söderblom) – Ekholm (A), Larsson, Ekman-Larsson (C), Johansson, Persson, Hägg, Brännström – Raymond (A), Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Holmström – Petersson, Sundqvist, Heineman – Silfverberg, Jack Berglund, Grundström – Asplund Trenér: Sam Hallam

Česko: Kořenář (Pavlát) – Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Galvas, Alscher, Ščotka – Blümel, Sedlák (A), Červenka (C) – Flek, Tomášek, Voženílek – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík Trenér: Radim Rulík 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.
MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

