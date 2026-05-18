Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Libor Novák

18. května 2026 8:21

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Šéf Bílého domu předtím označil íránský protinávrh k americkým mírovým podmínkám za odpad. Své nejnovější varovné poselství zveřejnil v souvislosti s nedělním telefonátem s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. O tomto rozhovoru informovala Netanjahuova kancelář, kterou následně citoval deník The Times of Israel.

Média v Íránu situaci vidí odlišně a uvádějí, že Washington nedokázal ve své reakci na nejnovější teheránské návrhy nabídnout žádné konkrétní ústupky. Poloficiální tisková agentura Mehr varovala, že nedostatek kompromisů ze strany Spojených států povede k patové situaci v celém vyjednávání. Současná rétorika amerického lídra přitom připomíná jeho dřívější prohlášení, kdy před dubnovým vyhlášením příměří hrozil zánikem celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.

Na začátku tohoto týdne Donald Trump upozornil, že klid zbraní je po jeho odmítnutí íránských požadavků ve velmi kritickém stavu. Požadavky Teheránu totiž označil za naprosto nepřijatelné. Naproti tomu mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí prohlásil, že jejich podmínky byly odpovědné a velkorysé.

Podle poloficiální íránské agentury Tasnim obsahoval návrh Teheránu požadavek na okamžité ukončení bojů na všech frontách, což odkazuje i na pokračující izraelské údery proti hnutí Hizballáh v Libanonu, které Írán podporuje. Íránci také požadovali ukončení americké námořní blokády svých přístavů a záruky, že na jejich zemi nebudou vedeny žádné další útoky. Mezi další body patřily kompenzace za válečné škody a potvrzení íránské suverenity nad Hormuzským průlivem.

Poloficiální agentura Fars v neděli uvedla, že Washington reagoval na íránské návrhy stanovením pěti vlastních podmínek. Spojené státy podle těchto informací požadují, aby Írán nechal v provozu pouze jedno jaderné zařízení. Další americkou podmínkou má být předání všech íránských zásob vysoce obohaceného uranu do rukou USA.

V pátek Donald Trump naznačil možný posun v americkém postoji, když vyjádřil ochotu akceptovat dvacetileté pozastavení íránského jaderného programu. Tento program je dlouhodobě hlavním sporným bodem mezi oběma státy. Tento krok naznačuje ústup od dřívějšího nekompromisního požadavku na úplné a definitivní ukončení celého nukleárního projektu.

Samotný konflikt odstartoval masivními leteckými údery amerických a izraelských sil na Írán, které začaly 28. února. Současné příměří, které má umožnit diplomatická jednání, je sice víceméně dodržováno, ale občas ho narušují vzájemné přestřelky. Írán navíc stále drží pod kontrolou strategický Hormuzský průliv. V důsledku toho je tato klíčová vodní cesta, kterou proudí přibližně pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu, fakticky uzavřena.

Teherán blokádu průlivu prezentuje jako odvetu za útoky ze strany Spojených států a Izraele, což vedlo k celosvětovému skoku v cenách ropy. Spojené státy z téhož důvodu uplatňují blokádu íránských přístavů, čímž se snaží donutit druhou stranu k přijetí amerických podmínek. V roli prostředníka mezi oběma znepřátelenými stranami se angažuje Pákistán, avšak pozice USA a Íránu zůstávají velmi vzdálené.

včera

Hantavirus se potvrdil u dalšího člověka z paluby MV Hondius

Související

Více souvisejících

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 5 minutami

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

před 56 minutami

Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

před 1 hodinou

Donald Trump

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 3 hodinami

včera

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

včera

včera

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

včera

včera

včera

včera

včera

Eurovision Song Contest (Photo by: Thomas Hanses)

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

včera

včera

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy