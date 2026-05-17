WHO reaguje na epidemii eboly v Africe. Z DR Kongo se rozšířila do Ugandy

Lucie Podzimková

17. května 2026 11:28

Foto: Adam Mráček / INCORP images

Světová zdravotnická organizace (WHO) se rozhodla vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu kvůli současné epidemii eboly v Demokratické republice Kongo. Informovala o tom BBC

Epidemie vypukla v provincii Ituri na východě DR Kongo. Do této chvíle je evidováno 246 případů a 80 úmrtí, čísla zatím nesplňují podmínky pro stav pandemického ohrožení. Současný stav je způsoben kmenem viru Bundibugyo, pro který neexistují žádné léky ani vakcíny. 

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že panují značné nejasnosti ohledně skutečného počtu nakažených lidí a geografického rozšíření nákazy. Organizace totiž ví nejméně o dvou potvrzených případech v sousední Ugandě, jejíž úřady ve čtvrtek potvrdily úmrtí devětapadesátiletého muže.  

Riziko ve státech sousedících s DR Kongo a Ugandou je kvůli mobilitě obyvatel, obchodu a cestování považováno za vysoké. Obě zasažené země byly vyzvány ke zřízení speciálních center a zavedení preventivních opatření. Státy mimo zasaženou oblast zatím nemají zavírat hranice či omezovat obchod a cestování. 

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

