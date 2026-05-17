Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu

Jan Hrabě

17. května 2026 7:00

Ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

V Česku je probíhající víkend deštivý. Dokonce panovaly obavy z vydatných srážek v části země. Příští květnový víkend přinese docela jiné počasí, vyplývá z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové předpokládají, že příští víkend nabídne převážně slunečné počasí. Přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Odpolední maxima budou dosahovat letních teplot přes 25 stupňů, vyšplhají až na 27 °C.

Výhled od pátku do neděle:

Čekáme skoro jasno až polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, postupně 23 až 27 °C.

Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.

Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.

Záchrana lebky svaté Zdislavy. Experti věří ve šťastný konec příběhu

Ani policii samozřejmě neskončila práce na případu krádeže lebky svaté Zdislavy, ale ta se ocitá v rukou restaurátorů, kteří se ji pokusí zachránit. Odborníci věří, že se mimořádně cennou relikvii podaří z betonu, do kterého ji zloděj zalil, vyprostit. 

