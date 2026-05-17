Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Lucie Podzimková

17. května 2026 10:42

Eurovision Song Contest (Photo by: Thomas Hanses) Foto: eurovision.tv

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

Žižka postoupil do sobotního finále ze čtvrtečního semifinále. Tentokrát měl smůlu, protože během jeho vystoupení s písní Crossroads se vyskytly technické problémy, což v prohlášení přiznali i organizátoři. "Vystoupení umělce ani zvuk tím nebyly nijak ovlivněny, a proto se píseň nebude opakovat," uvedli pořadatelé. 

Eurovize se letos konala v Rakousku, které získalo pořadatelství, jak je u soutěže zvykem. Zajistil jí ho vítěz loňského ročníku, historicky sedmdesátého, jímž se stal country zpěvák JJ se svou písničkou Wasted Love. 

Vídeň byla hostitelským městem finále Eurovision Song Contestu potřetí, hostila ho již v letech 1967 a 2015. Akce se uskutečnila ve Wiener Stadthalle, největší kryté hale v rakouské metropoli. O pořadatelství neúspěšně usiloval také Innsbruck. 

První ročník Eurovize se uskutečnil v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii ESC je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. 

Česká republika se soutěže poprvé oficiálně zúčastnila v roce 2007. O českou stopu se však již v roce 1968 postaral Karel Gott, vystoupil tehdy ovšem jako zástupce letošního pořadatele, tedy Rakouska. Nejlepším výsledkem zůstává šesté místo Mikolase Josefa v roce 2018.

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.
Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

V Česku od sobotního rána platí výstraha před vydatným deštěm, kterou meteorologové vydali už v pátek. Nejvýraznější srážky se očekávají v Beskydech, na Jablunkovsku a Vsetínsku, upozornili odborníci dnes na sociální síti X.

