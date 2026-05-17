Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý.
Žižka postoupil do sobotního finále ze čtvrtečního semifinále. Tentokrát měl smůlu, protože během jeho vystoupení s písní Crossroads se vyskytly technické problémy, což v prohlášení přiznali i organizátoři. "Vystoupení umělce ani zvuk tím nebyly nijak ovlivněny, a proto se píseň nebude opakovat," uvedli pořadatelé.
Eurovize se letos konala v Rakousku, které získalo pořadatelství, jak je u soutěže zvykem. Zajistil jí ho vítěz loňského ročníku, historicky sedmdesátého, jímž se stal country zpěvák JJ se svou písničkou Wasted Love.
Vídeň byla hostitelským městem finále Eurovision Song Contestu potřetí, hostila ho již v letech 1967 a 2015. Akce se uskutečnila ve Wiener Stadthalle, největší kryté hale v rakouské metropoli. O pořadatelství neúspěšně usiloval také Innsbruck.
První ročník Eurovize se uskutečnil v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii ESC je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.
Česká republika se soutěže poprvé oficiálně zúčastnila v roce 2007. O českou stopu se však již v roce 1968 postaral Karel Gott, vystoupil tehdy ovšem jako zástupce letošního pořadatele, tedy Rakouska. Nejlepším výsledkem zůstává šesté místo Mikolase Josefa v roce 2018.
