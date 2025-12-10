Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.
Rada vysílatele RÚV schválila toto rozhodnutí ve středu, jen několik hodin před uzávěrkou pro potvrzení účasti v oslavném 70. ročníku soutěže, která se má konat příští květen ve Vídni. Island byl údajně poslední zemí, u které se na rozhodnutí čekalo. Ředitel Eurovize Martin Green k tomu uvedl, že respektují rozhodnutí všech vysílatelů, kteří se rozhodli nezúčastnit, a doufají, že je brzy opět přivítají.
Účast Izraele na Eurovizi je rostoucím zdrojem napětí kvůli probíhající válce v Gaze a obavám z procesu hlasování a kampaní. Objevily se i konkrétní obvinění, že se izraelská vláda snažila ovlivnit hlasování veřejnosti v loňském ročníku. V reakci na to byla na summitu Evropské vysílací unie (EBU) schválena nová řada opatření, která mají integritu hlasování chránit.
Islandský vysílatel nicméně uvedl, že ačkoliv nová opatření řeší mnoho jeho obav, „stále existují pochybnosti o tom, zda by dohodnuté úpravy byly plně uspokojivé“. RÚV opakovaně vyjádřila znepokojení, že různé islandské subjekty, jako jsou umělecké asociace a široká veřejnost, jsou proti účasti v soutěži. Navíc RÚV požádala EBU, aby vyloučila izraelského veřejnoprávního vysílatele KAN v souladu s precedenty. Celá záležitost je podle RÚV komplexní a již poškodila pověst soutěže i samotné EBU.
Generální ředitel KAN Golan Yochpaz kritizoval snahy o vyloučení Izraele. Podle přepisu čtvrtečního jednání prohlásil: „Pokus o odstranění KAN ze soutěže lze chápat pouze jako kulturní bojkot.“ Dodal, že bojkot může dnes začít Izraelem, ale nikdo neví, kde skončí a komu dalšímu by mohl ublížit. Izrael se soutěže Eurovize účastní od roku 1973, protože jeho veřejnoprávní vysílatel KAN je členem EBU. Izrael zvítězil čtyřikrát a v loňském ročníku obsadil druhé místo. Island, který nikdy nevyhrál, skončil nejlépe druhý v letech 1999 a 2009.
