Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok

Lucie Podzimková

30. prosince 2025 13:47

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump opět upozornil íránský režim, aby se nepokoušel o další vývoj jaderných zbraní. Washington je podle Trumpa připraven na další úder proti íránským jaderným zařízením.

Trump během pondělní tiskové konference s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který přijel na jednání na Floridu, prohlásil, že Spojené státy americké by mohly podpořit další úder proti Íránu, pokud tamní režim obnoví programy na výrobu balistických raket a jaderných zbraní. Upozornila na to BBC

Poradce íránského vůdce Ali Shamkhani reagoval na americké výhrůžky slovy, že jakákoliv agrese se potká s okamžitou odvetou. Podle Teheránu se jedná o protiíránskou psychologickou operaci. Režim vzkázal, že je naprosto připraven se bránit, a varoval Izrael před možnými důsledky. 

Trump vysvětlil, že Američané by podnikli nový úder v případě, že by v Iránu objevili místa sloužící k vývoji jaderných zbraní. Poznamenal, že je možné, že Teherán využívá ještě jiná zařízení než ta, která se stala terčem letního útoku. 

Íránský prezident Masúd Pezeškján v listopadu prohlásil, že země hodlá obnovit zničená jaderná zařízení. "Zničení budov a továren pro nás nepředstavuje problém. Obnovíme je a s ještě větší silou," řekl během návštěvy státní organizace pro atomovou energii. O íránském jaderném programu prohlásil, že je určen k "řešení problémů, nemocí a zdravotních potíží". 

Teherán neustále tvrdí, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely. Před letošním konfliktem s Izraelem ale začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. Američané proto v červnu podnikli společně s Izraelci údery proti íránským jaderným zařízením.

25. prosince 2025 15:59

Izraelská policie zatkla palestinského muže. Převlékl se za Santa Clause

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy

Americký prezident Donald Trump doufá, že brzy začne druhá fáze mírového plánu pro Pásmo Gazy. Šéf Bílého domu zároveň varoval Hamás před odplatou, pokud se hnutí rychle neodzbrojí. Trump se zároveň zastal Izraele a jeho politického lídra Benjamina Netanjahua. 
Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump

Americká vojenská přítomnost v Karibiku nabrala koncem roku na obrátkách a vyústila v dosud nejvýraznější eskalaci napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Prezident Donald Trump v pondělí potvrdil, že Spojené státy provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele. Podle jeho slov šlo o „velké zařízení“ v přístavní oblasti, které sloužilo k nakládání drog na pašerácké lodě.

Další zprávy