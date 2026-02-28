Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny

Západním Teheránem otřásly v sobotu večer další silné exploze. Agentura AFP s odvoláním na své zpravodajce v místě informovala o „sérii nových výbuchů“ v íránské metropoli. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA jsou hlášeny útoky také z jihu země, konkrétně ze dvou čtvrtí v přístavním městě Búšehr, v jehož blízkosti se nachází íránská jaderná elektrárna.
Izraelské letectvo krátce poté na sociální síti X potvrdilo, že zahájilo další vlnu náletů. Podle oficiálního prohlášení se izraelské síly tentokrát zaměřily na odpalovací zařízení raket a systémy protivzdušné obrany ve středním Íránu. Tato operace následuje po ranních společných úderech USA a Izraele, které vyvolaly masivní íránskou odvetu napříč celým Blízkým východem.
Íránská odveta zasáhla především místa s americkou vojenskou přítomností nebo spojence Washingtonu. V Dubaji došlo k výbuchu v luxusním hotelu Fairmont The Palm na umělém souostroví Palm Jumeirah, kde byli podle místních úřadů zraněni čtyři lidé. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů zároveň oznámilo, že se mu podařilo zachytit novou vlnu íránských balistických raket a dronů.
V katarském Dauhá se terčem útoku stala letecká základna al-Udeid, která je největším americkým vojenským stanovištěm v regionu. Podobná situace nastala v Bahrajnu, kde byla podle státní tiskové agentury raketovému útoku vystavena základna amerického námořnictva. Exploze byly hlášeny také z Kuvajtu, kde dron zasáhl mezinárodní letiště a způsobil lehká zranění několika zaměstnancům.
Do konfliktu byly vtaženy i další země v oblasti. Americká protivzdušná obrana sestřelila dron nad základnou v iráckém Erbílu a jordánské ozbrojené síly oznámily likvidaci dvou balistických střel, jejichž trosky dopadly na území království. Samotný Izrael čelí vlně íránských raket a sirény znějí po celé zemi. Izraelská armáda v této souvislosti uvedla, že cílem Íránu je „terorizovat civilisty a ničit obytné čtvrti“.
Írán se po dnešních útocích ocitl v téměř úplné informační izolaci. Podle expertů z organizace NetBlocks, která monitoruje globální internetové připojení, se země nachází v režimu celostátního blackoutu. Konektivita v Íránu klesla na pouhá 4 % běžné úrovně.
Monitorovací skupina ve svém příspěvku na sociální síti X uvedla, že toto odpojení následuje po společném útoku Spojených států a Izraele na íránské cíle. Podle NetBlocks tato drastická opatření odpovídají postupům, které íránský režim využil již během loňského válečného konfliktu s Izraelem.
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě. Zasáhl luxusní hotel v Dubaji
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě. Zasáhl luxusní hotel v Dubaji
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
