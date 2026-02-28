Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě

Libor Novák

28. února 2026 17:25

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily zahájení nové vlny raketových útoků na americké základny rozmístěné po celém Blízkém východě. Informaci přinesla tisková agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi. Tato eskalace přichází v době extrémního napětí, kdy obě strany v regionu pokračují v přímých vojenských střetech.

Představitel izraelské armády mezitím potvrdil, že v důsledku dnešních úderů bylo „eliminováno“ několik vysoce postavených postav íránského režimu. Podle jeho vyjádření byly během operace současně zasaženy tři lokality, na kterých se v danou chvíli nacházeli členové íránské vlády. Cílené útoky měly za úkol ochromit politické a vojenské vedení země.

Izraelské obranné síly (IDF) při přípravě operace úzce spolupracovaly s armádou Spojených států. Společně sestavily rozsáhlý a strategicky významný seznam cílů, na které se dnešní ofenziva zaměřila. Izraelský představitel zdůraznil, že koordinace mezi oběma spojenci byla klíčová pro efektivitu úderů.

Armáda Izraele zároveň varovala, že je připravena v útocích na íránském území pokračovat i nadále, bude-li si to situace vyžadovat. Aktuálně probíhá vyhodnocování dopadů dosavadních operací, zatímco Írán mobilizuje své síly k další odvetě proti americkým zájmům v oblasti.

