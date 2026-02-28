Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily zahájení nové vlny raketových útoků na americké základny rozmístěné po celém Blízkém východě. Informaci přinesla tisková agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi. Tato eskalace přichází v době extrémního napětí, kdy obě strany v regionu pokračují v přímých vojenských střetech.
Představitel izraelské armády mezitím potvrdil, že v důsledku dnešních úderů bylo „eliminováno“ několik vysoce postavených postav íránského režimu. Podle jeho vyjádření byly během operace současně zasaženy tři lokality, na kterých se v danou chvíli nacházeli členové íránské vlády. Cílené útoky měly za úkol ochromit politické a vojenské vedení země.
Izraelské obranné síly (IDF) při přípravě operace úzce spolupracovaly s armádou Spojených států. Společně sestavily rozsáhlý a strategicky významný seznam cílů, na které se dnešní ofenziva zaměřila. Izraelský představitel zdůraznil, že koordinace mezi oběma spojenci byla klíčová pro efektivitu úderů.
Armáda Izraele zároveň varovala, že je připravena v útocích na íránském území pokračovat i nadále, bude-li si to situace vyžadovat. Aktuálně probíhá vyhodnocování dopadů dosavadních operací, zatímco Írán mobilizuje své síly k další odvetě proti americkým zájmům v oblasti.
Podrobnosti připravujeme
Související
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
před 28 minutami
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě
před 1 hodinou
Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN
před 1 hodinou
Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá
před 3 hodinami
Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán
před 4 hodinami
Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje
před 5 hodinami
Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác
před 5 hodinami
První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět
před 6 hodinami
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
před 7 hodinami
Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv
před 8 hodinami
Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump
před 9 hodinami
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
před 10 hodinami
Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní
včera
Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou
včera
Je nemocný a má nízké IQ. Trump se velmi ostře pustil do De Nira
včera
V kauze RP Invest utopili peníze i známí lidé. K poškozeným patří i Klempíř
včera
Okamura do Otázek Václava Moravce přijde, potvrdila mluvčí SPD
včera
Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa
včera
Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů
včera
Ministerstvo varovalo Čechy v Izraeli. Bezpečnostní situace se může zhoršit
Ministerstvo zahraničí upozornilo české občany, že hrozí zhoršení bezpečnostní situaci v Izraeli. Lidé by měli být opatrní, sledovat zprávy a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek.
Zdroj: Jan Hrabě