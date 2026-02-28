Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá

Osud íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího zůstává po sobotních úderech nejasný a stává se ústředním bodem informační války. Izraelská televizní stanice Channel 12 s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že Izrael aktuálně „vyhodnocuje“ možnost, že Chameneí byl při ranním útoku zabit. Podle stanice existuje pro tuto teorii stále více indicií.
Zatímco oficiální potvrzení zprávy chybí, izraelská média dříve spekulovala, že nejvyšší vůdce byl při náletech minimálně zraněn. Tato tvrzení se neopírají pouze o satelitní snímky, které ukazují zcela srovnaný prezidentský a vůdcovský komplex se zemí, ale mají vycházet přímo z informací získaných od zpravodajských zdrojů.
Íránská strana se snaží tyto zprávy aktivně vyvracet. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v rozhovoru pro americkou stanici NBC News prohlásil, že ajatolláh je podle jeho informací stále naživu. Podobná prohlášení však zatím nebyla podložena žádným aktuálním videozáznamem, který by pochybnosti o Chameneího stavu definitivně rozptýlil.
Teherán údajně připravuje veřejné vystoupení nejvyššího vůdce, které by mělo být odvysíláno v nejbližší době. Izraelští analytici však v této souvislosti varují, že pokud se projev skutečně objeví, může jít o záznam pořízený s předstihem. Tato taktika by režimu umožnila udržet zdání stability i v případě, že by byl vůdce neschopen úřadu.
Kromě nejistoty kolem Chameneího hlásí Channel 12 také „velmi významné škody“ na celém vedení íránského režimu a jeho vojenském velení. Útoky podle všeho zasáhly klíčová místa, kde se v ranních hodinách nacházely politické a bezpečnostní elity země, což mohlo vést k rozsáhlé paralýze státního aparátu.
Státní televize Kan v Izraeli doplňuje, že s Chameneím momentálně neexistuje žádný kontakt a jeho přesný zdravotní stav není znám. To jen přiživuje spekulace o tom, že nálety, které začaly v sobotu brzy ráno, zasáhly své cíle s nečekanou přesností a destruktivní silou.
Americký prezident Donald Trump k probíhající operaci uvedl, že jejím hlavním cílem je přinést íránskému lidu svobodu a eliminovat hrozby představované tamním režimem. Údery se od samého počátku soustředily na oblasti v bezprostřední blízkosti Chameneího kanceláří, přestože íránské zdroje tvrdily, že byl vůdce včas přemístěn do bezpečného úkrytu.
Představitelé Izraele a USA nyní analyzují veškerá dostupná data, aby potvrdili rozsah ztrát v nejvyšších patrech íránské politiky. Pokud by se smrt šestaosmdesátiletého ajatolláha potvrdila, znamenalo by to pro Islámskou republiku bezprecedentní krizi v momentě, kdy země čelí masivní vnější vojenské agresi.
Informační vakuum kolem stavu nejvyššího vůdce doplňují i zprávy o zasažení dalších vládních a vojenských objektů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že do voleb v USA je šance dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl to v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News. Washington vyzval ke zvýšení tlaku na Moskvu. Jménem Kyjeva naopak vyloučil, že by se ukrajinská armáda vzdávala území bez boje.
Zdroj: Lucie Podzimková