Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN

V New Yorku bylo na dnešní večer svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Jednání, které začne ve 22:00 našeho času, iniciovala skupina zemí zahrnující Bahrajn, Kolumbii, Čínu, Rusko a Francii. Tato diplomatická aktivita následuje po ostrém vyjádření generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.
Guterres ve svém prohlášení jednoznačně odsoudil aktuální vojenské operace na Blízkém východě. Podle šéfa OSN tyto kroky vážně podkopávají mezinárodní mír i bezpečnost. Zároveň vyzval k okamžitému zastavení veškerého nepřátelství a varoval před dalším prohlubováním konfliktu, který již nyní zasahuje několik států v regionu.
Navzdory pokračujícím útokům vystoupil v americké televizi NBC News íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí. V době, kdy je většina Íránu kvůli výpadkům internetu odříznuta od světa, Arákčí uvedl, že země možná ztratila jednoho nebo dva velitele. Podle jeho informací je však nejvyšší vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, stále naživu.
Íránská oficiální média se prozatím snaží popírat zprávy o smrti klíčových představitelů, včetně prezidenta nebo vrchního velitele armády. Arákčí nicméně zdůraznil, že Írán má zájem na deeskalaci a je otevřen vyjednávání. Podmínkou je však okamžité ukončení útoků ze strany Spojených států a Izraele.
Ačkoliv v tuto chvíli neexistuje přímé spojení, šéf íránské diplomacie vzkázal, že pokud chtějí Američané jednat, vědí, jak ho kontaktovat. Tato prohlášení přicházejí jen dva dny poté, co proběhlo poslední kolo obnovených jaderných rozhovorů mezi Teheránem a Washingtonem. Arákčí zároveň potvrdil údery na americké základny v regionu, které popsal jako akt sebeobrany.
Zatímco diplomacie hledá cestu ven, z bojiště přicházejí zprávy o těžkých ztrátách v řadách íránského velení. Podle zdrojů obeznámených s izraelskými operacemi se věří, že při útocích zahynuli íránský ministr obrany Amír Nasírzáde a velitel revolučních gard Mohammed Pakpúr. Smrt těchto špiček režimu by znamenala zásadní zásah do íránské vojenské struktury.
Do operací se zapojila také Velká Británie. Premiér Keir Starmer v televizním prohlášení potvrdil, že britská letadla jsou aktuálně ve vzduchu nad Blízkým východem. Jsou součástí koordinovaných regionálních obranných operací, jejichž cílem je chránit britské lidi, zájmy a spojence v oblasti.
Situace se vyhrotila poté, co Donald Trump vyhlásil začátek „významných bojových operací“ proti Íránu. Americký prezident ve svém projevu přímo vyzval Íránce, aby povstali proti své vládě. Krátce po jeho slovech otřásly Teheránem exploze, přičemž jeden z úderů zasáhl oblast v těsné blízkosti kanceláří nejvyššího vůdce Chameneího.
Írán na tento postup reagoval odvetnou vlnou raket a dronů, které mířily na cíle v Izraeli i na americké základny po celém regionu. Výbuchy byly hlášeny z Bahrajnu, kde sídlí americká flotila, z Abú Zabí a Dubaje ve Spojených arabských emirátech, z Kuvajtu i ze saúdskoarabského Rijádu. Konflikt tak v tuto chvíli přímo zasahuje většinu klíčových zemí Perského zálivu.
Na zemi v Teheránu mezitím panuje chaos, lidé po explozích v centru města v panice hledají úkryt. Íránští představitelé vzkazují, že připravují zdrcující odvetu. Mezinárodní společenství s napětím očekává výsledek jednání Rady bezpečnosti, které by mohlo napovědět, zda je ještě možné zabránit totální válce v regionu.
Ministerstvo zahraničí upozornilo české občany, že hrozí zhoršení bezpečnostní situaci v Izraeli. Lidé by měli být opatrní, sledovat zprávy a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek.
Zdroj: Jan Hrabě