Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje

Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka.“
Saúdská Arábie ostře odsoudila to, co nazvala otevřenou íránskou agresí vůči Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Jordánsku a Spojeným arabským emirátům. Tyto země se staly terčem íránských odvetných úderů. Rijád vyjádřil plnou solidaritu s napadenými státy a oznámil připravenost dát k dispozici veškeré své kapacity na podporu jakýchkoli opatření, která tyto země podniknou. Království zároveň varovalo před vážnými následky plynoucími z pokračujícího porušování státní suverenity a mezinárodního práva.
Přestože oficiální místa v Saúdské Arábii zatím mlčí, novináři agentury AFP informovali, že v sobotu ráno bylo v saúdském hlavním městě Rijádu slyšet několik výbuchů. Napjatá situace panuje také v Bahrajnu, kde tamní ministerstvo vnitra zahájilo evakuaci lidí z oblasti Džufair jihovýchodně od metropole Manáma. Právě v této lokalitě se nachází americká námořní základna, v jejíž blízkosti bylo dříve hlášeno několik explozí.
Eskalace konfliktu vedla k masivnímu ochromení letecké dopravy v celém regionu. Společnost British Airways oznámila, že kvůli americko-izraelským náletům a následné íránské odvetě ruší všechny lety do Tel Avivu a Bahrajnu až do 3. března. Aerolinka rovněž zrušila sobotní spoje do jordánského Ammánu, který se podle dostupných zpráv stal rovněž terčem íránských útoků. Bezpečnost cestujících označila společnost za svou nejvyšší prioritu.
K podobným krokům přistoupila dlouhá řada dalších mezinárodních dopravců. Německá Lufthansa pozastavila lety do Izraele, Libanonu a Ománu až do 7. března, zatímco spoje do Dubaje zrušila prozatím na tento víkend. Turecké aerolinky Turkish Airlines zastavily dnešní lety do Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, SAE a Ománu a spoje do dalších zemí regionu, včetně Iráku a Íránu, nebudou operovat minimálně do 2. března.
Omezení se dotkla i nízkonákladových společností a asijských dopravců. Wizz Air zastavil lety do Izraele, Dubaje, Abú Zabí a Ammánu až do 7. března. Japan Airlines zrušily dnešní spoj z Tokia do Dauhá i zpáteční let plánovaný na neděli. Norský Norwegian Air a britský Virgin Atlantic rovněž oznámily suspendování vybraných linek do Dubaje. Qatar Airways byly nuceny zastavit veškerý provoz kvůli úplnému uzavření katarského vzdušného prostoru.
Vedení londýnského letiště Heathrow v souvislosti s těmito událostmi apelovalo na všechny cestující, aby si u svých leteckých společností průběžně ověřovali stav letů. Mnoho spojů je zpožděno nebo zcela zrušeno nejen kvůli přímému ohrožení, ale také v důsledku rozsáhlého uzavírání vzdušných prostorů nad klíčovými zeměmi Blízkého východu.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee řekl zaměstnancům velvyslanectví, aby Izrael opustili dnes, pokud o tom uvažují. Uvedl to americký deník New York Times. Výzva diplomata k jeho podřízeným může souviset s očekáváním, že se bude stupňovat napětí v regionu.
Zdroj: Lucie Podzimková