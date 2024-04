Hamás zvažuje krok, který by dále ohrozil jednání s Izraelem

Kromě Kataru, který loni v listopadu pomohl k uzavření dosud jediného příměří během války v Pásmu Gazy, se na jednáních podílí také Egypt a Spojené státy americké. Podle WSJ by se ale rozhovory mohly zcela zastavit, pokud by k přesunu politického křídla Hamásu do jiné země došlo.

Katar v poslední době podrobil kritice izraelský premiér Benjamin Netanjahu, když konstatoval, že tlak na palestinské teroristické hnutí Hamás není dostatečný. Mezi požadavky Hamásu patří záruky trvalého příměří a stažení všech izraelských jednotek z palestinské enklávy na pobřeží Středozemního moře, zatímco Izrael trvá na úplném zničení vojenských kapacit hnutí a propuštění všech zbývajících rukojmích.

Americký list napsal, že Hamás se obrátil na nejméně dvě země na Blízkém východě, do nichž by se politické křídlo mohlo přestěhovat. Podle zdroje deníku jde například o Omán, který se k tomu však oficiálně nevyjádřil.

Wall Street Journal upozornil také na nedávná slova katarského premiéra a ministra zahraničí Muhammada bin Abdar Rahmána Sáního, podle kterého je možné přehodnocení zprostředkovatelské role Kataru v rámci jednání mezi Hamásem a Izraelem.

"Tato role má své limity a omezenou schopnost, s níž můžeme přispět k těmto jednáním konstruktivním způsobem. Katar učiní příslušné rozhodnutí ve správný čas," nechal se slyšet katarský premiér.