EU dnes bude hledat cesty, jak dosáhnout konce války. Putin ve skutečnosti nechce mír, zaznívá od lídrů

Poté, co rychlobruslařka Martina Sáblíková před víkendem získala v rámci svého posledního mistrovství světa v norském Hamaru již 35. cenný kov ze světových šampionátů, když na tříkilometrové trati brala stříbro, v sobotu v závodě na 5000 metrů už na medaili nedosáhla. To především proto, že do závodu šla i s tím, že ji trápí horečka. Nakonec tedy v tomto závodě skončila na pátém místě. Pětikilometrovou trať ovládla Italka Francesca Lollobrigidaová.