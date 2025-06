Fico chce zase jednat s Čechy. O válce na Ukrajině či pokračování V4

Fico se domnívá, že aktuální stav československých vztahů je odrazem stavu Evropské unie a důsledkem práce politiků, kteří neváží sílu slov. Slovenská vláda je podle něj připravena jednat s kabinetem českého premiéra Petra Fialy (ODS). Témat je prý mnoho.

Předseda slovenské vlády si zároveň postěžoval na současný stav Visegrádské čtyřky. "Není to otázka nepochopení se lídrů. To byl permanentní soustředěný tlak velkých západních zemí rozbít V4 jako silné regionální sdružení," prohlásil podle webu aktuality.sk.

Češi a Slováci by podle Fica měli více mluvit o svých postojích k válce na Ukrajině, která trvá už přes tři roky. "Jsme ve stádiu, kdy bychom měli vynaložit maximální úsilí, aby zabíjení na Ukrajině skončilo," konstatoval.

Slovenský premiér by chtěl znát i český pohled na právo veta v rámci Evropské unie. On sám zastává názor, že by se na něj nemělo sahat žádnému z členských států, jinak hrozí rozpad bloku. Varoval také před vznikem nové železné opony.

Fico chce také rozproudit diskusi o unijním plánu RePowerEU, který počítá se zastavením dodávek energií z východu. "Pokud se někdo domnívá, že sebere palivovou tyč ze Spojených států a zítra ji dá do ruského reaktoru a bude to fungovat, tak je naivní hlupák, protože tak to nefunguje," dodal.

Akce českého spolku ve slovenské metropoli se zúčastnili i další významní slovenští politici, konkrétně ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a předseda SNS Andrej Danko.